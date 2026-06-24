【球宴ファン投票】激戦の遊撃手部門は日本ハム・水野達稀が首位をキープ 抑え部門もオリックス・マチャドに約2万票でロッテ・横山陸人が迫る 締め切りは4日後〈パ・リーグ第23回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は24日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第23回中間発表を行いました。
パ・リーグでは前日発表から各部門トップに変動はなし。激戦の遊撃手部門は日本ハムの水野達稀選手が首位をキープしています。2位のロッテの友杉篤輝選手に1万3164票差で前日よりも約450票差を縮められています。抑え部門でトップのオリックス・マチャド投手も2位のロッテ・横山陸人投手に約2万1000票差と一気に追い抜く可能性もある票数となっています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽パ・リーグ ファン投票 第23回中間発表
【先発投手】
1位 伊藤大海(日本ハム)246,387票
2位 平良海馬(西武)173,494票
3位 大津亮介(ソフトバンク)131,066票
【中継投手】
1位 鈴木昭汰(ロッテ)274,174票
2位 甲斐野央(西武)234,079票
3位 田中正義(日本ハム)230,666票
【抑え投手】
1位 マチャド(オリックス)305,255票
2位 横山陸人(ロッテ)283,954票
3位 柳川大晟(日本ハム)227,369票
【捕手】
1位 田宮裕涼(日本ハム)376,318票
2位 若月健矢(オリックス)233,586票
3位 海野隆司(ソフトバンク)167,248票
【一塁手】
1位 清宮幸太郎(日本ハム)451,214票
2位 ネビン(西武)348,831票
3位 ソト(ロッテ)254,149票
【二塁手】
1位 小川龍成(ロッテ)346,420票
2位 太田椋(オリックス)308,439票
3位 牧原大成(ソフトバンク)238,422票
【三塁手】
1位 栗原陵矢(ソフトバンク)494,951票
2位 郡司裕也(日本ハム)271,903票
3位 宗佑磨(オリックス)182,531票
【遊撃手】
1位 水野達稀(日本ハム)278,125票
2位 友杉篤輝(ロッテ)264,961票
3位 村林 一輝(楽天)206,470票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム)517,350票
2位 西川史礁(ロッテ)444,371票
3位 周東佑京(ソフトバンク)400,025票
4位 近藤健介(ソフトバンク)359,784票
5位 西川龍馬(オリックス)246,684票
1位 レイエス(日本ハム)467,786票
2位 柳田悠岐(ソフトバンク)325,526票
3位 ポランコ(ロッテ)197,594票