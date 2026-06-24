映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」×西武園ゆうえんちが再コラボ、謎解きラリーや描き下ろしグッズも多数
【女子旅プレス＝2026/06/24】埼玉県所沢市の西武園ゆうえんちでは、映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』とのコラボイベント「ゲゲゲのゆうえんち 其の弐」を、7月17日（金）〜9月13日（日）まで開催。2024年に好評を博したコラボの第2弾となり、映画でキャラクターデザインを担当した谷田部透湖氏による初の描き下ろしビジュアルが登場。オリジナルグッズやコラボフード、謎解きラリーなどの企画が目白押しだ。
【写真】描き下ろしのコラボ限定グッズ＆フードも満載
過去にファンの期待に応えて実施された映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』とのコラボイベントが、今夏パワーアップしてかえってくる。「夏祭りを和な装いで楽しむゲゲ郎と水木」というテーマのもと、以前調査で訪れた「夕日の丘商店街」で、夏祭りをやっているという噂を聞きつけた水木と鬼太郎の父が甚平姿で遊びにやってくる新イベントビジュアル、およびミニキャライラストを谷田部氏が手掛けた。
オリジナルグッズやコラボフード、謎解きラリーなどを実施するほか、富士見天望塔、オクトパス・アドベンチャー、夕日の丘商店街・公衆電話での水木・鬼太郎の父の録り下ろしボイス、鬼太郎の父と母の名シーンを再現できるフォトスポットも設置される。加えて、アトラクション乗り放題の「1日レヂャー切符」などに、描き下ろし限定うちわ（全3種・ランダム）が付いた特別チケットが登場する。
謎解き周遊ラリー「周遊ラリー 夕日の丘 夏の知恵比べ」は、水木と鬼太郎の父とともに園内を巡り、何者かに仕掛けられた謎を解き明かす体験型ラリー。見事クリアした参加者には、ミニミニアクリルスタンドセットの特典が用意されている。
祭りにちなみ夕日の縁日通りに、コラボ仕様の縁日ゲームが登場。新登場の「水木が挑戦する射撃ゲーム」や、景品を刷新した「ねずみのヒミツのボール投げ」でオリジナル景品を狙うことができる。
焼きそばやかき氷など、夏祭りにぴったりなメニューがコラボフードになって登場。食べ歩きに最適なメニュー「鬼太郎の髪の毛針フライ」、前回好評だった和スイーツ「目玉おやじの秘伝団子（みたらし・狭山茶・みそ）」まで幅広く展開する。コラボフード1品につき、数量限定ノベルティーコースター（全12種）が1枚ランダムでプレゼントされる。
また新ビジュアル同様の、鬼太郎の父と水木の描き下ろしイラストやミニキャライラストを使用したオリジナルグッズが多数登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年7月17日（金）〜9月13日（日）
住所：埼玉県所沢市山口2964
※内容は予告なく変更・中止になる場合がある
【Not Sponsored 記事】
◆「ゲゲゲのゆうえんち 其の弐」7月17日開幕
過去にファンの期待に応えて実施された映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』とのコラボイベントが、今夏パワーアップしてかえってくる。「夏祭りを和な装いで楽しむゲゲ郎と水木」というテーマのもと、以前調査で訪れた「夕日の丘商店街」で、夏祭りをやっているという噂を聞きつけた水木と鬼太郎の父が甚平姿で遊びにやってくる新イベントビジュアル、およびミニキャライラストを谷田部氏が手掛けた。
オリジナルグッズやコラボフード、謎解きラリーなどを実施するほか、富士見天望塔、オクトパス・アドベンチャー、夕日の丘商店街・公衆電話での水木・鬼太郎の父の録り下ろしボイス、鬼太郎の父と母の名シーンを再現できるフォトスポットも設置される。加えて、アトラクション乗り放題の「1日レヂャー切符」などに、描き下ろし限定うちわ（全3種・ランダム）が付いた特別チケットが登場する。
◆さまざまな企画でコラボの特別感を楽しむ
謎解き周遊ラリー「周遊ラリー 夕日の丘 夏の知恵比べ」は、水木と鬼太郎の父とともに園内を巡り、何者かに仕掛けられた謎を解き明かす体験型ラリー。見事クリアした参加者には、ミニミニアクリルスタンドセットの特典が用意されている。
祭りにちなみ夕日の縁日通りに、コラボ仕様の縁日ゲームが登場。新登場の「水木が挑戦する射撃ゲーム」や、景品を刷新した「ねずみのヒミツのボール投げ」でオリジナル景品を狙うことができる。
◆夏祭り気分の限定コラボフード
焼きそばやかき氷など、夏祭りにぴったりなメニューがコラボフードになって登場。食べ歩きに最適なメニュー「鬼太郎の髪の毛針フライ」、前回好評だった和スイーツ「目玉おやじの秘伝団子（みたらし・狭山茶・みそ）」まで幅広く展開する。コラボフード1品につき、数量限定ノベルティーコースター（全12種）が1枚ランダムでプレゼントされる。
また新ビジュアル同様の、鬼太郎の父と水木の描き下ろしイラストやミニキャライラストを使用したオリジナルグッズが多数登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ゲゲゲのゆうえんち 其の弐
期間：2026年7月17日（金）〜9月13日（日）
住所：埼玉県所沢市山口2964
※内容は予告なく変更・中止になる場合がある
【Not Sponsored 記事】