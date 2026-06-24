広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、白ミニワンピ姿で「小園似とデート」“夫にそっくりな男性”との2ショットに「リアルに間違えた」「ドキッとした」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが6月22日、自身のInstagramを更新。夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手とそっくりな男性との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「二度見した」ミニワンピ姿で“夫にそっくりな男性”と2ショット
渡辺は「小園似とデート」とつづり、写真を複数枚投稿。広島・厳島神社の大鳥居を背景に、夫の小園選手と似ているインフルエンサーの「シブやん」こと渋谷悠斗（はると）氏との2ショットを披露した。身体にフィットした白のミニ丈ワンピースに黒のブーツを合わせ、美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「激似で笑った」「小園が太ったかと思って本気で驚いた」「タイトワンピースにドキッとした」「二度見した」「リアルに間違えた」「宮島デート楽しそう」「ユーモアのセンスある」「美脚すぎる」といった反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫が小園選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「二度見した」ミニワンピ姿で“夫にそっくりな男性”と2ショット
◆渡辺リサ、白ミニワンピで「小園似とデート」
渡辺は「小園似とデート」とつづり、写真を複数枚投稿。広島・厳島神社の大鳥居を背景に、夫の小園選手と似ているインフルエンサーの「シブやん」こと渋谷悠斗（はると）氏との2ショットを披露した。身体にフィットした白のミニ丈ワンピースに黒のブーツを合わせ、美しい脚が際立っている。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「激似で笑った」「小園が太ったかと思って本気で驚いた」「タイトワンピースにドキッとした」「二度見した」「リアルに間違えた」「宮島デート楽しそう」「ユーモアのセンスある」「美脚すぎる」といった反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫が小園選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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