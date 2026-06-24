福岡県民なら誰もが知っている西日本鉄道（西鉄）は、福岡市から県南部の大牟田までを結ぶ、関東・関西圏以外では名鉄と並んで、九州唯一の「私鉄大手」である。県内で鉄道とバスの両方を広域展開し、年間輸送人員は1億人を超えている。



しかし、西鉄には、もうひとつの顔がある。それが国際物流事業だ。自動車部品や半導体、電子部品など幅広い貨物を扱っている。

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「西鉄は現在、27カ国119都市に拠点を持っています。航空機や船を自社で保有せず、航空会社や船会社を利用して荷物を運び、世界中の物流ネットワークをつなぐ『フォワーダー（貨物利用運送事業者）』として成長してきたのです。

フォワーダーとして国内有数の規模を誇り、航空貨物輸送の分野においては、日本発輸出取扱高が国内4位（25年度、国際航空運送協会）、グローバルの取扱い物量では世界24位（26年、Armstrong & Associates, Inc.）となっています。上位には日本通運、近鉄エクスプレス、郵船ロジスティクスといった業界大手が並びます。海上貨物輸送の分野では、日本発米国向けの取扱い物量で7位（25年度、デカルト社「DataMine」データ）にランクイン。国際物流事業の売上高では運輸事業を上回る規模にまで成長しています」（広報担当者）

きっかけは1947年にさかのぼる。その年、パン・アメリカン航空がGHQ（連合国総司令部）統治下の東京・羽田へ就航を開始。貨物の集荷や乗客手続きなどを担う国内代理店を選定することとなった。GHQは、戦災の影響が比較的小さく、早期に事業を再開した電鉄会社を候補に挙げたとされる。その結果、西鉄も1948年に国際航空運送協定（IATA）に加盟するパン・アメリカン航空と代理店契約を締結することになったのだ。

国際物流事業が成長した背景には、いくつかの要因がある。

まず、1980年代に日本の製造業が海外進出を進める中で、西鉄も物流事業を拡大。1983年には世界的な物流ネットワークであるWACOに加盟し、早い段階から国際物流の基盤を整えた。さらに1990年代以降は、顧客企業の海外進出に合わせて現地法人の設立や海外拠点の拡充を進め、アジアを中心にグローバルネットワークを強化してきた。

また、強みとなっているのが高品質なサービス体制だ。日本国内では保税倉庫、通関業務、集荷配送業務の3分野すべてでAEO認証を取得しており、国内大手フォワーダーの中でも数少ない存在だ。税関から認められた高いセキュリティ体制と品質管理を背景に、顧客からの信頼を獲得している。

世界の交通事業者を未曾有の危機に陥れたコロナ禍においても、物流事業が西鉄を下支えし続けた。

「人の移動が止まり、鉄道やバスの利用者は激減し、2020年度、西鉄は連結決算を導入した1977年以来初めて営業損失と経常損失を計上しました。不採算事業の整理や博多湾を運航していたレストランシップ『マリエラ』の終了（2021年）など、苦しい決断も迫られたんです」（前出の担当者）

物流事業はコロナ禍において営業収益12.0％増という成長を記録した。

背景には、世界的な物流需要の変化があった。感染拡大に伴い、医療品や半導体、電子部品などの航空貨物需要が急増。サプライチェーンの混乱によって緊急輸送やチャーター便のニーズが高まり、物流会社の役割は一段と重要になった。西鉄はこうした状況下で輸送スペースを確保し、顧客企業のサプライチェーン維持を支援したことで取扱量を伸ばした。

もちろん、西鉄は物流だけでなく、住宅開発、商業施設、ホテル、流通と多角化経営を採用し、リスクを分散しつづけている。コロナ後の2025年には福岡市の再開発事業「天神ビッグバン」の一環として、大型複合ビル「ONE FUKUOKA BLDG.（ワンビル）」を開業。25年度の連結決算は営業利益と純利益がいずれも過去最高を記録した。

福岡の人々にとって西鉄が特別な存在であり続ける理由は、単に電車やバスを走らせているからではない。地域の変化に合わせて事業を広げながら、街と一緒に成長してきたからなのだ。

（取材・文＝河合良成／ライター）

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