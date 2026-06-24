【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝後藤亮太】ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝が、１次リーグ首位突破をかけて、スウェーデン戦（日本時間２６日午前８時キックオフ）で日本人初のＷ杯３戦連発を狙う。

ボランチで先発した初戦オランダ戦（２△２）は味方のシュートにわずかに頭で触れる“鎌田の１ミリ”で劇的な同点弾を決め、第２戦チュニニア戦（４〇０）では約１年ぶりに左シャドー（１トップ後方）の起用に応える先制点をマーク。２００２年日韓大会の稲本潤一以来、２人目の２戦連発の要因に「前回のＷ杯があまり個人的には、納得いくパフォーマンスができずに、この４年間はＷ杯に向けてすごいやってきたと思うし、そういう意味で、そういう成果が出ていると思う。こういう舞台に懸けてきたものが今、結果として出ているのは、そういう気持ちの面が大きいんじゃないかなと思います」とうなずいた。

スウェーデン戦では、起用されるポジションで役割も変わるが「６番（ボランチ）で出るなら点を取るよりも、チームのバランスを見ながらチームが勝てるようにやっていくのが大事。１０番（攻撃的ＭＦ）で出るならもちろんゴールを狙いたいなと思います」と冷静に見据える。

引き分け以上で決勝Ｔ進出が決まるが、あくまで目指すのは勝利を飾って、グループ１位通過だ。相手は強力アタッカーを擁するだけに「もちろん個で負けないというのが一番だと思いますけど、なかなかやっぱり世界的に見てもいい選手たちなので、プラスワンを作るっていうことが大事なのかな」と勝負のポイントを挙げた上で、「森保さんも言っているように、基本的には勝ち点３を狙って、自分たちは１位通過で、自分たちがいい状態で次のラウンドに進めるように」と必勝を期した。