「Creative XF1」ホワイトの使用イメージ

クリエイティブメディアは、有線・無線の両方でハイレゾ認証を取得したHi-Fiデスクトップスピーカー「Creative XF1」を7月下旬に発売する。価格はオープンで、直販価格は26,800円。カラーはブラックとホワイトを用意する。

ブラック

ホワイト

音楽だけでなく、映像視聴やゲーム、クリエイティブワークなど、さまざまなシーンにおいて「繊細なディテールと高い明瞭度を備えたサウンドを提供し、あらゆるリスニングシーンをより豊かなものへと導く」という小型のアクティブスピーカー。

3インチウーファーと0.75インチツイーターを搭載した2ウェイで、各ドライバーに専用アンプを割り当てるバイアンプ方式を採用。合計72W RMSの余裕ある出力と帯域ごとに最適化された駆動により、「小音量から大音量まで自然でバランスの取れたサウンドを実現する」という。

ウーファーとツイーターは有限要素解析(FEA)を用いて設計しており、力強く歪みの少ない低音と、40kHzまでの再生に対応した繊細で伸びやかな高音まで再生する。

接続面では、USB DACを内蔵し、PCとUSB接続して再生可能(USB-C端子を搭載)。さらに、Bluetooth接続やAUX入力を搭載する。サブウーファー出力も備え、2.1chシステムへの拡張も可能。

USBオーディオ、およびアナログ入力によるハイレゾ再生に加え、Bluetooth 6.0とLDACによる高品位なワイヤレス再生も可能。有線・無線の両方でハイレゾ認証を取得し、接続方法を問わずハイレゾならではの豊かなサウンドが楽しめるという。Bluetoothの対応コーデックはLDAC、AAC、SBC。

背面

Creative Nexusアプリを使うと、デスクトップ環境向けのオーディオ最適化が可能。10 バンドパラメトリックイコライザーによる詳細な音質調整もできる。各周波数帯のゲインやQ値を細かく設定できるため、音の質感や定位感までこだわったサウンドチューニングが可能。120種類以上のEQプリセットも用意する。

ブラック

ホワイト

着脱可能なコルクスタンドが付属。スピーカーを斜め上に向けて設置でき、デスクトップ環境においてより没入感のあるリスニング体験が可能。

外形寸法は約155×99.7×191mm。重量は、左が約1.29kg、右が約1.36kg。

Creative XF1特別優待10% OFFキャンペーンも

直販サイトのクリエイティブストアでは、これまでに直販ストアにて「Sound Blaster X5」、または「Sound Blaster AE-X」を購入したユーザーを対象に、Creative XF1を特別優待価格で販売する10% OFFキャンペーンを実施する。

キャンペーンの詳細は、対象のユーザーへメールで順次案内が届く。また、今後直販ストアにてSound Blaster X5またはSound Blaster AE-Xを購入した人に対しても、順次案内を予定している。

金メッキプラグ仕様のステレオケーブルプレゼント

直販サイトのクリエイティブストアでは、Creative XF1の7月下旬発売に先立ち、24日から予約受付を開始。Creative XF1を予約購入した人を対象に、アナログ接続に適した金メッキ仕様のステレオケーブルをプレゼントする。

プレゼント品の金メッキ仕様ステレオケーブルは、予約購入した「Creative XF1 の出荷とあわせて届くという。

Creative XF1 発売記念 X フォロー＆リポストキャンペーン

Creative XF1の発売を記念して、クリエイティブメディアの公式Xアカウント「x.com/CreativeCMKK」をフォローし、対象のキャンペーン投稿をいいね＆リポストした人の中から抽選でCreative XF1をプレゼントする「XF1フォロー＆リポストキャンペーン」がスタートしている。

詳細はクリエイティブメディア公式Xアカウントを参照のこと。