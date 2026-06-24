「ビッグダディ」の愛称で知られる林下清志さんが２４日、自身のブログを更新し、結婚を発表した。

「御報告」と題し「本日は御休みです。三女が米を送ってくれるというのでそれを楽しみにしたり、婚姻届の到着を待つ日となります。結婚相手が決まったんですよ」と説明。

「また結婚するとは思っていなかったので自分自身も驚いています、婚姻届を提出したら改めて御報告しますね。『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信じただけの結婚です」と明かした。

「でも奥さんがいる生活っていいですよね、そう思いませんか。暫（しばら）く同居は出来ないと思うのですが、存在するだけでいいのです。自分が幸せになる為の結婚です、本日はそんな楽しみな休日となりました」とつづった。

続くブログでは「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」とコメント。「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です」と改めて明かし、「『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております。林下清志 内藤里菜」と連名で結んだ。

林下さんは大家族に密着したテレビ朝日系ドキュメンタリー番組「痛快！ビッグダディ」で注目を集めた。昨年、ＡＢＥＭＡのバラエティー番組「秘密のママ園」に離婚歴７回の「バツ７」として出演しており、今回が８回目の結婚とみられる。三女は女子プロレスラーの林下詩美。元妻の美奈子は現在タレントとして活動中。