◆パ・リーグ 日本ハム―ロッテ（２４日・エスコンフィールド）

パ・リーグ５位のロッテは、７回に代打・ポランコが右翼へ飛距離１３０メートルの豪快な２ランを放ち、１６イニングぶりに得点を奪った。

前日２３日には二塁すら踏めずに北山に３安打完封勝利を許した打線はこの日も６回までは沈黙。１点を追う３回に先発左腕・加藤から先頭の安田がチーム初安打となる右前安打を放ったが、後続３人ががたった５球で３つのアウトを奪われ、走者を進めることができなかった。６点を追う６回は先頭の山本が左翼線へ二塁打。１５イニングぶりに二塁に走者を進め、２死三塁としたが、西川が中飛に倒れて本塁は踏めなかった。

０―６の７回は、１死からソトが中前安打を放つと、２死一塁で代打・ポランコがフルカウントから加藤の８球目１３１キロスライダーを右翼２階席へ運んだ。日本ハム２連戦１６イニング目にしてようやく奪った得点となった。５月１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来１か月半ぶりの一発は、「ＮＰＢ＋」によると飛距離は１３０メートルだった。

ロッテは先発の河村が４月以来の登板だったが、３本塁打を浴びるなど、５回９安打６失点でリードを許した。