ほったらかしてたらしっとりジューシーな焼鮭ができちゃった！SNSで話題の魚の食べ方

SNSで話題の鮭のレンジ調理。洗い物が少なく、火を使わないで作れることから、手軽にできるのがポイント高いですよね。しかもしっとりとジューシーにおいしくできるんです！そんなレンジ調理の鮭レシピを2つご紹介します。

▼ポン酢とバターでさっぱりコク旨！「鮭の簡単ポン酢蒸し」

玉ねぎ、ネギ、きのこを耐熱の器に敷いて鮭を並べ、酒とポン酢をまわしかけてバターを少々のせてレンジで蒸すだけ。ポン酢のさっぱり感にバターのコクが合わさって、一緒に蒸したきのこや野菜もごちそうになります。

▼オーブンペーパー1枚で完結！「時短＆洗い物なし！鮭のレンジ焼き」

鮭の切り身をオーブンペーパーで包んでキャンディ包みにし、レンジ500Wで1分20秒加熱するだけ。適度に蒸気が逃げるので、焼き魚のようにしっとりと仕上がります。お弁当にも大活躍で、忙しい朝にも洗い物がほとんど出ないのが助かりますね。





レンジで作る鮭料理は、思った以上にしっとりジューシーに仕上がるので、試してみると驚くおいしさです。洗い物の少なさも魅力のひとつ。ぜひ毎日の食卓に取り入れてみてくださいね。