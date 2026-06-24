１９日、貴州省の鎮遠古城でレースを繰り広げるドラゴンボートチーム。（鎮遠＝新華社記者／楊文斌）

【新華社貴陽6月24日】中国の伝統的な節句、端午節を迎えた19日早朝、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州施秉（しへい）県中心部の㵲陽河（ぶようが）沿いは多くの見物客でにぎわっていた。橋の上に横たわった長さ108メートルの木製ドラゴンボートを、頭に赤い布を巻き、上半身裸になった1800人の男たちが掛け声に合わせて担ぎ上げた。

施秉県の丸木ドラゴンボート祭は、この巨大なボートを担いで通りを練り歩き、川へ下ろす行事で幕を開ける。競技に使われるミャオ族の丸木ドラゴンボートは、一般的なドラゴンボートとは異なり、中央の母舟の両側に子舟を結びつけた「子母舟」と呼ばれる構造を持つ。木彫りの竜頭は、牛の角をかたどった造形が目を引く。

地元の民俗学者、廖斌（りょう・ひん）さんは「牛は農耕文化の象徴で、ドラゴンボートレースは豊作を祈る行事でもある」と説明する。施秉県では2016年から丸木ドラゴンボートのレースが本格的に行われるようになり、立ったままこぐスタイルがこの地域ならではの見どころになっている。

１９日、貴州省の鎮遠古城でレースを繰り広げるドラゴンボートチーム。（鎮遠＝新華社記者／楊文斌）

施秉県以外にも、黔東南州各地には特色あるドラゴンボート行事が残っている。古い町並みで知られる鎮遠県では19〜21日、60余りのチームが参加するドラゴンボートレースが行われた。地元の文化研究者、唐華（とう・か）さんによると、同地のドラゴンボート習俗は戦国時代にまでさかのぼるとされる。現在も地区ごとに自前のドラゴンボートがあり、赤竜、青竜、黄竜など色もさまざまだ。

一方、台江県一帯のミャオ族の丸木ドラゴンボート祭は、旧暦5月5日の端午節ではなく、農繁期を避けて旧暦5月24〜27日に行われる。清水江沿いには60余りのミャオ族集落から6万人以上が集まり、競技のほか、各村がガチョウやアヒル、ブタなどを持って他の集落を訪ねる「接竜」の行事も行われる。訪問を受けた側は米酒やもち米ご飯でもてなす。

16歳で舟に乗り始め、50年以上こぎ続けてきたという70代のこぎ手は「舟の形は昔のまま。木だけが何度も替わってきた」と語った。（記者/汪軍、呉思）