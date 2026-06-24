『トイ・ストーリー5』×ZOZOTOWN、限定コレクション発売へ 555点限定のTシャツなど展開
ZOZOTOWNは、『トイ・ストーリー』のアートを使用したZOZOTOWN限定コレクション「『TOY STORY』COLLECTION」を、6月29日正午より販売する。
【画像】555点限定！『トイ・ストーリー5』大集合Tシャツ
7月3日公開のディズニー＆ピクサー最新映画『トイ・ストーリー5』に登場するキャラクターを集結させたアートを使用したTシャツ4型を、各555点限定で抽選販売。そのほか、ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーのラフスケッチとキャラクターを連想させるフレーズをプリントしたTシャツなど3型を受注販売。
Tシャツのボディには、1980年代のアメリカ製Tシャツを思わせるラフな質感を再現したハイブリッド・ヘリテージTシャツを採用している。
■販売概要
・抽選受付期間・受注販売期間：6月29日（月）正午〜8月3日（月）正午
※受注販売期間終了後に再販売の可能性あり。
・お届け時期：2026年9月中旬〜10月中旬予定。
■ZOZOTOWN限定アイテム（一部）
【トイ・ストーリー5】大集合Tシャツ（WHITE） 5555円※555点限定抽選販売
【トイ・ストーリー5】テック・トリオデザインTシャツ（WHITE） 5555円※555点限定抽選販売
【トイ・ストーリー5】ストレージBOX 2420円
【トイ・ストーリー】のぞき見Tシャツ 4400円
【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ（ウッディとスリンキー）5720円
【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ（バズとレックス）5720円
【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ（ジェシー）5720円
【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ（バズ・ライトイヤー）5720円
※価格はすべて税込み
（C）Disney/Pixar MR. POTATO HEAD & MRS. POTATO Head are trademarks of Hasbro used with permission.（C）Hasbro. All Rights Reserved. （C）POOF-Slinky, LLC
【画像】555点限定！『トイ・ストーリー5』大集合Tシャツ
7月3日公開のディズニー＆ピクサー最新映画『トイ・ストーリー5』に登場するキャラクターを集結させたアートを使用したTシャツ4型を、各555点限定で抽選販売。そのほか、ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーのラフスケッチとキャラクターを連想させるフレーズをプリントしたTシャツなど3型を受注販売。
■販売概要
・抽選受付期間・受注販売期間：6月29日（月）正午〜8月3日（月）正午
※受注販売期間終了後に再販売の可能性あり。
・お届け時期：2026年9月中旬〜10月中旬予定。
■ZOZOTOWN限定アイテム（一部）
【トイ・ストーリー5】大集合Tシャツ（WHITE） 5555円※555点限定抽選販売
【トイ・ストーリー5】テック・トリオデザインTシャツ（WHITE） 5555円※555点限定抽選販売
【トイ・ストーリー5】ストレージBOX 2420円
【トイ・ストーリー】のぞき見Tシャツ 4400円
【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ（ウッディとスリンキー）5720円
【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ（バズとレックス）5720円
【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ（ジェシー）5720円
【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ（バズ・ライトイヤー）5720円
※価格はすべて税込み
（C）Disney/Pixar MR. POTATO HEAD & MRS. POTATO Head are trademarks of Hasbro used with permission.（C）Hasbro. All Rights Reserved. （C）POOF-Slinky, LLC