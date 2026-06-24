タレントのタモリ（80）、京大の山中伸弥教授（63）、歌手のMISIA（47）が24日、都内でNHK科学番組「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？」（土曜後7・30、隔月放送）のMC発表会見に出席した。MISIAの新加入が発表された。

昨年7月にスタートした、生命や科学の不思議を新たな視点でひもといていく番組で、次回放送は7月4日で「宇宙とは何か？」がテーマ。宇宙でやりたいことを聞かれると、タモリは「この年になって宇宙に行こうとは思わない。穏やかに余生を地球上で過ごしたい」と現実的な回答をして笑いを誘った。

MISIAは「ライブをやってみたい」と夢を明かすも「空気がないところでは音の振動が伝わらないということで…どうやらできないらしい」と笑いながら断念。一方で「歌を歌えるということはこの地球上であるから。歌える星に住んでいる事実に感動しました」と地球の有り難みを伝えた。山中氏は「もし何万光年先まで行けるのであれば星の生物に会いたいなと心から思います。どういう形をしてるのか、できたら中を調べたい」と研究者ならではの興味を示した。