元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美（34）が23日放送のニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。「ダンス」について話した。

永島は自身の幼少期について「本当に人見知りだったので、それを変えるべく母が少しでも人前に出られるようにって幼稚園のときにダンススクールに無理矢理行かされて始めたっていうのがきっかけです。もう嫌で嫌で仕方なくて1年に1回発表会とかもあって…」と明かした。

続けて「小学生のときはジャズダンス、友達は大好きだったので一緒に通っているメンバーが同じ小学校だったりして友達と会えるから、みんながいるから続けられたって感じで」とした上で、「中学高校はチアリーディング、そこで笑顔だけをトレーニングする時間とかもあったんですよ。アメリカンフットボール部の専属応援としてチアリーディング部があったので、アメフトの試合が続いている限りは雨でも雷でも何でもとにかくチアは応援する」と学生時代を振り返った。

さらに、「ダンス仲間のダンスを見ているとものすごいレベルなので、そんなプロなんて言えたもんじゃないって感じでした。でも大好きだったのでずっと好きで続けられていたっていうのはありましたね」「社会人になっても踊らせていただく機会がありがたいことにあったりとかで、ものまね番組にアナウンサーチームで出るとか。それは想像していなかったのでまさかここでダンスの経験が活きるとはっていうのはびっくりでしたね」と話した。