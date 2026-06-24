28年ぶりにFIFAワールドカップに出場しているノルウェー代表。攻撃陣を牽引し、世界最高峰のストライカーであるアーリング・ハーランド選手らが躍動し、グループステージ2連勝で決勝トーナメント進出を決めました。そしてその活躍は国内でも大きな盛り上がりに。ハーランド選手が日本時間24日に、自身のインスタグラムで、チームの勝利を喜ぶノルウェーの人々の様子をシェアしました。

ハーランド選手が今回、インスタグラムのストーリーズでシェアしたのは、ノルウェーサポーターの応援パフォーマンス「バイキングロウ」を行う幼い子供たちの様子。「バイキングロウ」とはバイキングをイメージした応援スタイルで、太鼓の音にあわせて「ウー!!」という野太いかけ声と共に、船をこぐ動きをするパフォーマンスです。

子どもたちは大きなスクリーンに映し出された映像をもとに試合を観戦。試合後にピッチで「バイキングロウ」のパフォーマンスを行った選手らの動きにあわせて子どもたちも真似する様子が映っています。そして見よう見まねでタイミングをあわせとうとしますが、不揃いなところも微笑ましい光景です。

続けてハーランド選手が共有したのは、おじいちゃんやおばあちゃんたちが一列に並んだ椅子に座って「バイキングロウ」を行う動画。赤と白のカラーが映えるおそろいのハットをかぶり、ゆっくりとした動きで船をこぐパフォーマンスを行っています。

28年ぶりの決勝トーナメント進出を決めた代表チームに対し、老若男女問わずノルウェー国内での熱狂ぶりが感じられる投稿。さらなる活躍が期待されるノルウェー代表チームは、次戦27日にグループステージI組第3節で強豪フランスと激突します。両チームここまで2連勝で勝ち点6。突破順位をかけた戦いとなります。