タレントの安田美沙子（44）が23日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）にゲスト出演。自身のデートDV体験を明かした。

この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。 デートDVには、殴る・蹴るなどの身体的暴力、暴言を吐く・無視・不機嫌になるなど精神的暴力、携帯を勝手にチェックする・行動を指示・制限するなどの社会的暴力、性的な行為を強要する・裸などの撮影などの性的暴力、デート費用を払わない・借りたお金を返さない経済的暴力、という5つの暴力があるという。

MCの上田晋也、レギュラーの大久保佳代子のほか、安田、土屋アンナ、川島海荷、「見取り図」リリーが出演し、自身の経験などについてトークを展開した。

上田から「安田さんは思い当たるものはある？」と聞かれた安田は「私は、借りたお金を返してくれない人がいて。京都から東京に上京して付き合った方が、ご飯とか美味しいおしゃれなところとか連れてってくれて、お会計の時にいつも“今日お金持ってないから貸して”って言われて。“じゃあ、返してくれるんやったらいいよ”って言って支払っていて」とした。

「でもあまりに続きすぎて“おかしいな”と思って。である日“カードは？”って言ったら“カードが壊れてる”って。怪しいなと思って“見せて”って言ったら、カードが本当に壊れていて。本当にもうハサミでシャキシャキに切ったみたいに、刻まれていて」と明かすと、上田は「それ絶対自分でやってるよね」とツッコミ。

それでも、その時は「そっか、カード壊れてるんか」と納得してしまったといい、「たぶん私も、かっこいいし、センスも凄いあるから“この人の言うことは本当だな”って思い込んで毎回支払っていて。ずっと信じ込んじゃっていました」と苦笑した。

これに、土屋も「財布出して、お金払ってくれる男性は神ですよ」と参戦。上田は「土屋さんのハードルだいぶ低いな、男に対して。僕でも神だわ、それなら」と驚いていた。