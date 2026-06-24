世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

6月23日（火）に放送された同番組では、定期的に話題になる“男女の奢り・奢られ問題”についてトークが展開された。そのなかで三谷紬アナウンサーが、“一方的に奢る”男性に対して持論を述べ…。

【映像】テレ朝・三谷紬アナ、男性の“一方的な奢り”は「バカにされてる」と感じるワケ

支払いにおいて、割り勘派だという三谷アナ。その理由は、「割り勘にすれば（立場に）上下ができない」からだという。

三谷アナは「俺、払うよ」と奢ろうとしてくる男性にも「カッコいい！」とは全く思わず、むしろ「バカにされてる」と感じると告白。自分が席を外している間に男性がスマートに会計を済ませてくれても、「ありがたい」と感謝はしつつも、女性の意見を聞かずにとった行動であるため「舐められている」と思うのだそう。

三谷アナいわく、こうした男性の一方的な行動は、「自分のカッコいいを表現しようとしすぎてて、トゥーマッチに感じちゃう」とのこと。好きな相手でもこの行動をされると、「あっそういうとこあるんだ…」とガッカリするそうだ。

男性の良かれと思った行動が、三谷アナにはマイナスになるようで、永野とくるま（令和ロマン）は「難しい…」と呟くしかなかった。