Omoinotakeが、メジャー3rdアルバム『Memorabilia』を9月2日にリリース。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。

（関連：Omoinotake、日本武道館に立つ！ 音楽を諦めなかった14年の物語のその先――3人が鳴らす温もりの正体）

本作のCDには、アニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニング／エンディングテーマ「FLASHBULB」「花束」をはじめ、アニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールエンディングテーマ「ひとりごと」、ドラマ『DOCTOR PRICE』主題歌「フェイクショー」、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCMソング「Wonderland」などのタイアップ楽曲が収められる。

また、2025年に行われたツアーで披露された結成当時の楽曲「Lovita」のリアレンジバージョンや、日本武道館公演でもサプライズ披露された、Official髭男dismのギタリスト 小笹大輔との共作曲「ペトリコール（feat. 小笹大輔）」も収録。さらにアルバム新録曲を複数曲加え、Omoinotakeの現在地を示す一枚となっている。

初回限定盤、完全生産限定盤に付属するBlu-rayには、3月に開催された『Omoinotake Live at 日本武道館』のライブ映像を収録。完全生産限定盤は、メンバーによるセルフライナーノーツやエッセイ、撮り下ろし写真を掲載したブックレットが付属するスペシャルBOX仕様となる。デザインなどの詳細は追って発表される。

さらに、本作を対象オンラインショップにて早期予約すると、特典応募用シリアルナンバーが付与され、9月6日に行われるリリース記念イベントへの参加、もしくは“限定メモラビリアグッズ”が当たる抽選特典に応募することができる。

なおOmoinotakeは、本作を携え海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアー『Omoinotake ONE MAN TOUR “Memorabilia”』を開催。国内公演のチケットは、6月27日10時より一般発売が開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）