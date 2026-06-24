VRアバター服飾ブランド「YOYOGI MORI」は、VRChat対応3Dモデル『CZR100_TARMAC ASSAULT』を6月25日に発売することを発表した。

【画像あり】体内にあるエンジンやカラーバリエーションを確認

本モデルは、イラストレーター兼デザイナーのAF_KUROが手がけるオリジナル同人企画『少女発動機 MOTORD CYBORG RUNNER』から登場する3Dアバター。同企画は、サイボーグ人口が爆発的に増加した2080年代の首都圏を舞台に、臓器を駆動用の内燃機関に、身体を強靭な骨格に置き換えた高速走行型サイボーグ“モータード”達が繰り広げる走り屋カルチャーを描く、SFストリートレーシングをテーマとした作品である。

『CZR100_TARMAC ASSAULT』は、“強烈に速く、なおもキュートに”というコンセプトの下、ごく少数制作されたスパルタンな仕立てのレーサーレプリカ型モータード・ボディという設定。

パワーユニットには小型・高出力を誇る100cc可変排気デバイス付き2ストロークエンジンを採用し、しなやかなクロモリ製トラスフレームで構成された高剛性シャーシと組み合わせることで、強烈な加速性能と優れた高速安定性、シャープなコーナリング特性を追求したスペシャルモデルとされている。圧倒的な速さを秘めた佇まいのなかに垣間見える、可憐でキュートな表情も本モデルならではの魅力だという。

仕様は、VRChat Avatars 3.0対応、PhysBone対応、UnityのHumanoid形式に対応、フルトラッキング対応となる。製品構成はUnity Package 5点、Unity Package内FBX 5点、他改変用テクスチャ計64＋α点。販売はBOOTHにて行われる。

また、6月25日から7月16日までの期間中に購入したユーザーには、早期購入特典として「Accessory Handle（3Dモデル）」とAF_KUROがデザインした「CZR100_TARMAC ASSAULT」のデザイン画2点が製品に同梱される。

あわせて、VRChat内のYOYOGI MORI展示ワールドで本モデルの展示が6月25日より開始される。会場は「YOYOGI MORI Avatar World」展示会場5で、PCのみでも来場可能となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）