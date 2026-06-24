山崎賢人（「崎」はたつさきが正式表記）が自身のInstagramを更新。アンバサダーを務めるSAINT LAURENT（サンローラン）の2027年春夏コレクションに出席し、俳優のアン・ヒョソプや、BTSが所属するBIGHIT MUSICから2025年8月にデビューした5人組ボーイズグループ・CORTIS（コルティス）との豪華ショットを公開した。

①山崎賢人、アン・ヒョソプ＆CORTISとの豪華ショット ②③会場前で「ケント」コールを受ける山崎賢人 ④⑤⑥パリ・ファッションウィークデビューを飾ったCORTISのマーティン＆ジェームズ

■山崎賢人、サンローランで放つ圧巻のオーラ

山崎は、「It was like a fashion show in heaven above the clouds.（まるで雲の上の天国で行われたファッションショーのようだった）」とショーの感想を添え、写真を投稿した。

山崎は、オールバックにしたウェーブヘアの前髪をサイドにはらりと下ろし、ストライプのシャツに細身のジャケット、さらにストライプ柄のパンツを合わせたスタイリッシュな着こなしで登場。小顔ぶりと抜群のスタイルを披露している。

1枚目は会場内で撮影されたポートレート。2枚目では、サンローランのロゴの横に立ち、オーラあふれる佇まいを見せている。4枚目には、アン・ヒョソプとの気品あふれる2ショットも。椅子に腰掛けたふたりが並ぶ姿からは、洗練された雰囲気が漂う。

5枚目には中国の俳優・陳哲遠（チェン・チョーユアン）、6枚目には、CORTISとのショットも公開。190cmを超える長身で知られるリーダーのMARTIN（マーティン）、山崎、JAMES（ジェームス）が並び、カメラをまっすぐ見つめる姿が収められている。3人の圧巻のプロポーションが目を引く1枚だ。

なお、『Harper’s BAZAAR Japan』の動画では、CORTISとRami Malek（ラミ・マレック）の3ショットに加え、山崎がCORTISのメンバーたちとにこやかに挨拶を交わす様子も捉えられている。

SNSでは、「世界が認めるビジュアル」「イケ散らかしてる」「日中韓イケメン大集合すぎ」「アン・ヒョソプとのツーショット最高」「KENTO×CORTIS!? OMG」など、世界中のファンから熱い反応が寄せられている。

■山崎賢人の会場入り＆退場シーンにも注目

なお、山崎のマネージャーの公式Instagramには、山崎が颯爽と会場入りする姿や、手を振りながら会場を後にする姿も公開。その大歓声からも、山崎の世界的な人気の高さがうかがえる。