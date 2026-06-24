Omoinotake、バンドの現在地を示すメジャー3rdアルバム発売決定

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Omoinotakeが、メジャー3rdアルバム『Memorabilia』を9月2日にリリースすることを発表した。

■新アーティストビジュアルも公開

本作のCDには、7月より放送のアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニング／エンディングテーマ「FLASHBULB」「花束」をはじめ、2025年4月より放送された人気アニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2クールエンディングテーマ「ひとりごと」、藤井怜央（Vo＆Key）が最終回にも出演したドラマ『DOCTOR PRICE』主題歌「フェイクショー」、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCMソングとして話題を集めた「Wonderland」、森崎ウィン×Snow Man向井康二主演映画の主題歌「Gravity」などのタイアップ楽曲を収録。

また、2025年に開催された『Shinka』ツアーで披露された結成当時の楽曲「Lovita」のリアレンジバージョンや、日本武道館公演でもサプライズ披露され会場を沸かせたOfficial髭男dismのギタリスト小笹大輔との共作曲「ペトリコール（feat. 小笹大輔）」も収録。さらにアルバム新録曲を複数曲加え、Omoinotakeの現在地を示す一枚となっている。

初回限定盤・完全生産限定盤に付属するBlu-rayには、3月に開催された『Omoinotake Live at 日本武道館』のライブ映像を収録。完全生産限定盤には、メンバーによるセルフライナーノーツやエッセイ、撮り下ろし写真を掲載したブックレットが付属し、豪華スペシャルBOX仕様となる。デザインなどの詳細は追って発表予定だ。

なお、メジャー3rdアルバム『Memorabilia』を対象オンラインショップにて早期予約すると、特典応募用シリアルナンバーが付与され、9月6日に開催される「アルバムリリース記念イベント」への参加、もしくは「限定メモラビリアグッズ」が当たる抽選特典に応募することができる。

アルバムの発表に合わせて、新アーティストビジュアルも公開。

また、本アルバムを携えての海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーの開催が決定。ツアータイトルは『Omoinotake ONE MAN TOUR “Memorabilia”』。国内公演のチケットは6月27日10時より一般発売が開始となる。

各詳細や今後の情報は、Omoinotakeのオフィシャルサイトをチェックしよう。

■リリース情報

2026.07.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「FLASHBULB」

https://omoinotake.lnk.to/O8ZiBO



2026.07.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「花束」

https://omoinotake.lnk.to/joTrXg



2026.07.29 ON SALE

SINGLE「FLASHBULB/花束」

2026.09.02 ON SALE

ALBUM『Memorabilia』

■関連リンク

Omoinotake OFFICIAL SITE

http://omoinotake.com/