24日15時現在の日経平均株価は前日比450.93円（-0.65％）安の6万9337.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は748、値下がりは758、変わらずは50。



日経平均マイナス寄与度は247.39円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が72.41円、ファストリ <9983>が45.86円、信越化 <4063>が36.2円、アドテスト <6857>が28.96円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を64.36円押し上げている。次いでイビデン <4062>が36.87円、キオクシア <285A>が35.20円、ソニーＧ <6758>が14.41円、パナＨＤ <6752>が9.19円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は空運で、以下、海運、医薬品、情報・通信と続く。値下がり上位には保険、石油・石炭、非鉄金属が並んでいる。



※15時0分12秒時点



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