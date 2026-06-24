ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手の行動が波紋を呼んでいる。22日（日本時間23日）に行われた敵地タイガース戦。同選手は5回の守備時、ロリポップ（棒付きキャンディー）を口にくわえながらプレーし、この様子が中継局のカメラに捉えられた。一夜明けてアーロン・ブーン監督は「本当に腹が立った」と話した。

■ファン「今すぐDFAにしろ」

米放送局『YESネットワーク』のカメラは、驚きの光景を捉えていた。5回裏の守備についたチザムJr.の口元からは細い棒が伸びており、それは緑色のキャンディーだった。おいしそうにペロペロとなめている最中には、ライリー・グリーン外野手に右翼席へ一発を叩き込まれた。

試合に3－5で敗れると、ファンの怒りはチザムJr.へ。SNSでは「今すぐDFA（事実上の戦力外）にしろ」「ヤンキースの伝統を汚すな」などの声が飛んだ。

そして、一夜明けて米ポッドキャスト番組『Talkin’ Yanks』に出演したアーロン・ブーン監督は、チザムJr.の行為について「あれは本当にムカついた」と立腹。「フィールド上でロリポップを口にするべきではなかった。それ以上でもそれ以下でもない。見た目がよくなかったし、（安全性の面からも）その件については話し合った」と語気を強めた。

■監督「もう起こさせない」

ただ、本当に同監督が驚いたのはこの後。番組司会者から「チザムJr.がロリポップを口にしたままプレーしたのは今回が初めてではない。今季序盤のレッドソックスでもあった」と聞かされると、「2回目だったのか？ 以前にもあったのか？」とあ然。「ああ、それは知らなかった……。ああいうことは、もう起こさせない。私はあれを認めない」と声を振り絞った。

23日（同24日）に行われたタイガース戦で、チザムJr.は6回の第3打席に12号2ランを放ち、4－3の勝利に貢献。見事に“汚名返上”したが、監督との話し合いについては「その件については、内々にしておくよ」と詳細は明かさなかった。

何かとお騒がせな言動をすることで知られているが、その才能は折り紙付き。今季終了後にはフリーエージェント（FA）となるだけに、動向が注目されている。

