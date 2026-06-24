ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｉ組のフランスはイラクに３−０で快勝した。

フランス出身で、元横浜Ｍ監督のエリク・モンバエルツ氏がこの試合を分析する。

モンバエルツの目

１４分に先制と、フランスにとっては理想的な立ち上がりだった。得点者は今回もエムバペ、そしてアシストはオリセ。改めて２人の関係性が高いレベルで機能していることを証明した形となった。

オリセの強みは、ライン間で動いてマークをはがし、敵２人に詰められた状態からパスコースを作れる能力にある。さらに特筆すべきは、受け手となる味方（特にエムバペ）の動きとポジショニングを完璧に予測できる点だ。

後半の入りもフランスにとって理想的だった。イラクの隙を見逃さず、５４分にエムバペが２点目を決めると、滑りやすいピッチにもかかわらずデンベレ、オリセ、エムバペの３人による連係はさえ渡り、次々とチャンスを作り出した。

決勝トーナメント進出を決めたのは大きな収穫だが、長い一日の主役はやはりエムバペだ。彼がモナコの育成組織にいた１０歳代の頃からよく知っている。当時から大いなる野心家で、チームとしての結果と同様、個人として成果をあげることにも貪欲だ。

キャリア絶頂期にあるこの大会は「エムバペの大会」でもあり、デシャン監督もそれを理解している。ローテーションに使える次戦も、新記録達成をもくろむエムバペがピッチに立つことは間違いない。（フランス出身、元横浜Ｍ監督）