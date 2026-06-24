政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議による「中間とりまとめ」の原案が２４日、判明した。

来年４月から食料品の消費税率を２年間限定で１％に引き下げ、来年度中に１％分の「所得に連動したきめ細かな給付」を先行導入して「実質ゼロ化を実現する」と明記した。財源も項目として明記しつつ、具体的には検討中とした。

２４日午後の実務者会議で、議長の小野寺五典・自民党税制調査会長が提示する方向だ。政府・自民は月内の策定を目指している。

原案は、小野寺氏が１７日の実務者会議に示した議長案に沿ったものだ。先行する簡易型の給付は中低所得の現役勤労者を対象とし、１５歳以下の子供の人数に応じた加算を行うとした。

消費税減税の影響を考慮し、農業従事者や外食産業への支援も検討する。

給付制度は２０２９年度から本格導入するとした。対象者は「一定の勤労性の所得があり、一定の税・社会保険料負担がある者」とし、１８歳以下の子供の人数に応じて加算する。マイナンバーとひも付く公金受取口座での受け取りを原則とすることを盛り込んだ。

給付措置は、実態に即した制度の名称とする。財源と併せ、中間とりまとめの策定に向け実務者会議で詰めの議論が続く見通しだ。

各党の主張を踏まえ、制度の将来的な方向性も明記した。給付だけでなく税額控除（減税）を組み合わせることは、デジタル技術の進展などを踏まえ「検討を継続する」とした。