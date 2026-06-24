マツコ・デラックスが22日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（午後10時）に出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に参加中の日本代表面メンバーの中からイケメン選手の名前を挙げた。

今放送のテーマは「マツコのW杯問題」。マツコは「中村敬斗がイケメンぐらいしか知らないだろ、お前らどうせ？」と観覧席に投げかけた。すると、、誰1人と手が上がらず「マジか」と驚きの声を上げた。

さらにマツコは「一番好きなの誰か分かる？ 今の日本代表で」と村上信五に投げかけた。「ヒント上げる。最近復帰しました」と明かすも、村上は冨安健洋の名を挙げ不正解。

マツコは「谷口彰悟、めっちゃイケメン」と絶賛。さらに「イケメン率すごいのよ」と続けた。

Xでは当該部分を伝えるネット記事が拡散。「マツコ、確かに谷口めっちゃ好きそうw」「マツコやっぱ谷口好きなんだwwwww」「趣味がいいです」などの声があった。

サッカー日本代表は1次リーグ初戦でオランダ代表に2−2で引き分け。第2戦のチュニジアには4−0で圧勝した。第3戦は26日にスウェーデンと対戦する。

谷口は25年6月にモデル、女優の泉里香と結婚したと発表している。