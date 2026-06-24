各地でクマ出没が相次ぐ中、コンビニ大手のファミリーマートは、群馬県桐生市の山間部にある「ファミリーマート日野屋黒保根店」に、野生動物を追い払うオオカミ型ロボット「モンスターウルフ」を試験的に設置し、報道陣に２４日公開した。

店舗周辺では今年、クマの目撃が相次いでおり、従業員や来店客の安全確保を図る。効果を検証した上で本格導入を検討する。

モンスターウルフは、赤外線センサーで動物を感知すると、５０種類以上の大音量とＬＥＤライトによるまぶしい光で威嚇する装置。同社は昨年、店舗周辺でクマが出没した場合の手引を作り、今年２月末までに東北や北関東などの約５００店舗にクマよけスプレーを配備したが、今年は昨年以上にクマの出没が全国で発生している。さらに対策を強化しようと、モンスターウルフを試験導入した。

モンスターウルフは、店舗裏側の森林に向けて設置されている。車のクラクション並みの最大９０デシベルの音も出せるが、近隣住宅への配慮から４５デシベル程度に設定しており、周辺への影響を抑えながら効果が得られるかを検証する。

群馬県内では昨年度、１２人がクマに襲われて負傷。うち２人は、同県沼田市のスーパーに侵入したクマに襲われた買い物客だった。今年の目撃件数は１〜５月で１６２件と前年同期の２倍以上に増えており、ファミリーマートの担当者は「クマを近寄らせず、スタッフや客の安全、安心に万全を期したい」と話した。