2軍ヤクルト-DeNA戦、DeNA捕手が痛恨…

NPBの2軍ファーム・リーグで発生した“珍事”にファンが驚き、呆然となっている。X上に「はじめて見たかも」「なにしてんの」「とんでもないことやらかしてて…」とコメントが並んだ。

23日に行われたヤクルト-DeNA戦（戸田）の4回1死一塁、ヤクルトのモイセエフは空振り三振に倒れた。ここでDeNAの上甲凌大捕手はチェンジと勘違いしたのか、ボールボーイの方向へボールを放り投げ、ベンチへ戻ろうとした。

ただ当然インプレーで、ボールは点々。球審の「違う違う」という声が響く中、一塁走者は二塁へ。衝撃的な場面が「DAZN」の配信などで拡散すると、X上にはファンからの厳しいコメントが並んだ。

「外野のアウトカウント間違いはよく見るけど、キャッチャーははじめて見たかも」

「バッターも一瞬振り逃げと勘違いしてて草」

「思ったよりもとんでもないことしてた」

「なにしてんの」

「推しがとんでもない事やらかしてて普通に鬱」

また、球審の行動を見て「必死にボールパーソンに触るなと訴える球審さすが」「審判も触るなって言ってるのかな？」という言葉も多かった。試合はDeNAが7-4で勝利したものの、上甲は6回に4点を失ったところで途中交代している。



（THE ANSWER編集部）