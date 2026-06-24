元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が２４日、東京・渋谷１０９で行われた映画「トイ・ストーリー５」（７月３日公開）の公開記念歌唱イベントに出席した。

渋谷のど真ん中で「『トイ・ストーリー』が大好きなファンの１人、前田敦子です」とあいさつ。シリーズ第１作が日本で公開した１９９６年３月は、４歳の時。「物心がついたころに公開したので、当たり前のように見た。子育てが始まった時も、また新たに出会った気分で子どもと一緒に見た。（息子もシリーズが）大好きになってくれて、世代を超えて楽しんでいる」と愛を語った。

小学生の息子も、前田に負けない「トイ・ストーリー」愛があるそうで「ママかウッディかどっちが先かわからないくらい、ウッディーだった」と告白。想定外の初語にも「それくらい『トイ・ストーリー』を好きになってほしかったので、やったぞという気持ち」と、前田にとってはうれしい限りだったという。

きっかけは、前田とＡＫＢ４８同期で同い年の高橋みなみ。息子が「高橋みなみちゃんの家に行った時にウッディーをもらって、クリスマスプレゼントにもバズをもらった」。シリーズが好きすぎるあまり「近所では、アンディーって呼ばれていました」とも明かした。

現在も自宅にはウッディーの人形が７体、バズの人形が５体ほどあるそう。「（息子は）２つの人形を握って、離れたくないって言う。子どもが大きくなって（人形から）巣立っていっても、私が手放せない」と愛を余すことなく語り続けていた。