２２日、コクトベの展望台から風景を眺める人たち。（ドローンから、アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

【新華社アルマトイ6月24日】夏を迎えたカザフスタン・アルマトイでは、多くの観光客がコクトベの丘から市街を見渡し、夕焼けを堪能している。

２２日、コクトベの展望台から風景を眺める人たち。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２２日、コクトベの丘から見た夕日。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２２日、コクトベの丘から見たアルマトイ市街。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２２日、コクトベの丘に立つテレビ塔。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２２日、コクトベの丘を散策する人たち。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２２日、コクトベの丘から夕日を眺める人たち。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２２日、コクトベの丘で撮影を楽しむ観光客。（アルマトイ＝新華社記者／李任滋）

２２日、コクトベの丘に立つテレビ塔。（ドローンから、アルマトイ＝新華社記者／李任滋）