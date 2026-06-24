千鳥・大悟プロデュース『THE ONE SHOT』芸人8人が“ボケ1発”で競う新バトル、ディズニープラスで8月配信
動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」と、お笑いコンビ・千鳥の大悟がタッグを組む「DAIGO Project」（仮題）の正式タイトルが、『THE ONE SHOT（ザ・ワンショット）』に決定した。全8話構成で、8月12日より独占配信される。あわせてティザー予告とティザーポスターが解禁された。
【動画】ティザー予告編で番組内容が明らかに
昨年開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で発表された本作は、日本のディズニープラス初となるオリジナルバラエティ。SNSでは「全く想定外の組み合わせ」「何が始まるんだ」と大きな話題を呼んでいた。
大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める本作は、「映像」と「お笑い」を掛け合わせた新たなお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた、お笑い界の第一線で活躍する芸人8人が、自ら脚本・監督を務め、3ヶ月をかけてショートフィルムを制作する。
ルールはただ一つ。「作品の中にボケを1つだけ入れること」。芸人たちは、渾身の“ONE SHOT”を最大限に生かすため、ストーリー構成や演出、映像表現を駆使しながら究極の笑いを生み出していく。
解禁された予告映像では、ブラックスーツに身を包んだ大悟が新たなお笑いバトルの開幕を宣言。
「芸人たるもの、1回のボケ――。これにこだわるのも大切」
そう語った大悟は、「新しい笑いの扉が開きます」と力強く宣言し、本プロジェクトへの自信をのぞかせた。映像には挑戦者となる8人の芸人のシルエットも登場しており、その顔ぶれにも注目が集まる。
企画・プロデュースを務めた大悟は、「この番組が成功して、こういう面白さもあるんだということが分かれば、もっとコントとか漫才も変わる気がするんですよ」とコメント。「日常でめちゃくちゃ面白いけど、笑ったらあかん、周りを見たら誰も笑っていないという瞬間がみんなあると思うんです。それも面白さの一つの武器にしてもいいんじゃないかと。そういう大会になればいいなと思います。そうなると、もっとお笑いが複雑になっちゃいますけどね。わしが撮るわけじゃないので大丈夫ですけど（笑）」と、本作に込めた思いを明かしている。
映画級のショートフィルムと笑いが融合した前代未聞のフォーマットで、“GOLDEN ONE SHOT”の称号を懸けた戦いが幕を開ける。果たして初代王者に輝くのは誰なのか。大悟が仕掛ける新たな笑いの挑戦に期待が高まる。
【動画】ティザー予告編で番組内容が明らかに
昨年開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」で発表された本作は、日本のディズニープラス初となるオリジナルバラエティ。SNSでは「全く想定外の組み合わせ」「何が始まるんだ」と大きな話題を呼んでいた。
ルールはただ一つ。「作品の中にボケを1つだけ入れること」。芸人たちは、渾身の“ONE SHOT”を最大限に生かすため、ストーリー構成や演出、映像表現を駆使しながら究極の笑いを生み出していく。
解禁された予告映像では、ブラックスーツに身を包んだ大悟が新たなお笑いバトルの開幕を宣言。
「芸人たるもの、1回のボケ――。これにこだわるのも大切」
そう語った大悟は、「新しい笑いの扉が開きます」と力強く宣言し、本プロジェクトへの自信をのぞかせた。映像には挑戦者となる8人の芸人のシルエットも登場しており、その顔ぶれにも注目が集まる。
企画・プロデュースを務めた大悟は、「この番組が成功して、こういう面白さもあるんだということが分かれば、もっとコントとか漫才も変わる気がするんですよ」とコメント。「日常でめちゃくちゃ面白いけど、笑ったらあかん、周りを見たら誰も笑っていないという瞬間がみんなあると思うんです。それも面白さの一つの武器にしてもいいんじゃないかと。そういう大会になればいいなと思います。そうなると、もっとお笑いが複雑になっちゃいますけどね。わしが撮るわけじゃないので大丈夫ですけど（笑）」と、本作に込めた思いを明かしている。
映画級のショートフィルムと笑いが融合した前代未聞のフォーマットで、“GOLDEN ONE SHOT”の称号を懸けた戦いが幕を開ける。果たして初代王者に輝くのは誰なのか。大悟が仕掛ける新たな笑いの挑戦に期待が高まる。