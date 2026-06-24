将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」が開幕し、大きな注目を集めているのが北海道・東北バルペックスの齊藤優希四段（30）だ。プロ入り1年目から勝率7割を超え、王位リーグ入りも果たした遅咲きのルーキーは、九州サザンフェニックスの永瀬拓矢九段（33）などのトップ棋士からも白星を挙げる快進撃を見せている。しかし、その華々しい活躍の裏には、年齢制限の壁に追い詰められた壮絶な過去があった。

【映像】幼少期の齊藤四段（複数画像）

2023年の奨励会三段リーグ。当時27歳だった齊藤四段は、1勝6敗という絶望的な成績に沈んでいた。残り11局のうち3敗すれば年齢制限で退会という崖っぷちの状況。将棋AIの台頭に合わせて貯金をはたき、60万円の高性能パソコンを購入して研究に明け暮れてきたが、極限のプレッシャーの前に精神は限界に達していた。

周囲も諦めムードが漂う中、ただ一人、決して彼を見限らなかったのが師匠の深浦康市九段（54）だ。小学生の時に札幌で出会い、当時脳内将棋を平手で指し切った才能に惚れ込んでいた深浦九段は、「この才能を埋もれさせたら師匠の資格はない。彼がプロになれなかったら今後自分は弟子をとるべきではない」と密かに強い覚悟を抱いていた。

「普通の人なら投了してもおかしくない局面でも、1%でも可能性があれば粘る」。深浦九段が自らの対局で見せ続けた勝利への執着心は、愛弟子の心に深く刻み込まれていた。師匠の諦めない背中に感化された齊藤四段は、自らも泥臭く、より粘り強い将棋を指すようになっていったという。

絶体絶命の状況をしのいだ齊藤四段は、次のリーグで13勝5敗、そして翌期には三段リーグ史上最高成績となる開幕17連勝で四段昇段を勝ち取った。「長く勉強してきた分が活きている。早めに四段になっていたらここまで活躍できなかったかもしれない」。恩師の背中を追って地獄から這い上がった新星は、揺るぎない自信を胸に大舞台へと挑む。

（ABEMA／将棋チャンネルより）