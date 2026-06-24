日本銀行は２４日、政策金利を１・０％程度に引き上げることを決めた１５、１６日の金融政策決定会合の主な意見を公表した。

政策委員からは今後の利上げについて、「数か月に１度のペースで検討することが望ましい」との主張も出ていた。

会合では「引き続き政策金利を引き上げることが適当だ」などと、利上げの継続に前向きな発言が相次いだ。背景には、日銀が重視する一時的な変動要因を除いた「基調的な物価上昇率」が、目標とする前年比２％に近づいていることなどがある。景気を過熱させず冷ましもしない政策金利の水準である「中立金利」について、「２％程度と考えられる」との指摘もあった。

為替市場で進む円安・ドル高が、輸入価格の上昇につながっていることを念頭に、「こうした物価上昇が経営負担増となる企業は中小零細含め相応にある」との見解が示された。

植田和男総裁は病気治療のため決定会合を欠席し、書面で意見を提出していた。総裁を除く８人の政策委員のうち、浅田統一郎審議委員を除く７人の賛成多数で半年ぶりの利上げを決め、政策金利は約３１年ぶりの高水準となった。