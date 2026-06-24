『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』が、12月17日に発売されることが発表された。あわせて、アニメイト限定セットの情報が公開された。

（関連：【画像】『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live for Nintendo Switch』パッケージ）

本作は、スマートフォン向けアプリゲーム『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』の6年以上にわたる歴史を詰め込み、Nintendo Switchでのプレイに最適化したリズムアクションゲーム。アプリ版のメインストーリーやイベントストーリー、サイドストーリーを収録し、ライブでは76曲もの楽曲が楽しめるほか、追加コンテンツを購入することで合計129曲をプレイ可能となる。

通常版に加え、限定版も用意される。限定版には、「メモリアルパック 2020-2021」「メモリアルパック 2022-2023」の2種類の追加コンテンツダウンロードコード、缶バッジ11個セット、ホログラムクリアチケット風カード11種セット、ステッカー、限定版特典ドラマCD『Memorable Story feat.「Chords of Feelings」』、特製BOXが付属する。

アニメイト限定セットは「ドラマCDセット」と、「音也／翔／嶺二／藍セット」の2種類が展開される。「ドラマCDセット」には、アニメイト限定ドラマCD『Memorable story feat.「見習い陰陽師 音晴奮闘記」』が付属。

見習い陰陽師の音晴と式神ショウノシン、化け狸の寿、神社に居候する白藍らが不審な現象の調査に挑むオリジナルストーリーが描かれる。出演には、寺島拓篤、下野紘、森久保祥太郎、蒼井翔太、鈴村健一、谷山紀章、宮野真守、諏訪部順一、鳥海浩輔、鈴木達央、前野智昭が名を連ねる。

「音也／翔／嶺二／藍セット」は4種展開で、各セットに対応するアイドルのビジュアルを使用したグリッター缶バッジ、アクリルスタンド、ブランケット、ミニフォトに加え、アニメイト限定ドラマCDが付属する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）