［W杯マッチ48］鎌田同僚ムニョスが2戦連続弾 コロンビアが２大会ぶりの決勝T進出
MATCH 48 グループK第2戦
2026年6月24日 11:00キックオフ（会場：グアダラハラスタジアム)
コロンビア 1-0 DRコンゴ
初戦ウズベキスタンに3−1で勝利したコロンビアと、ポルトガルに1−1で引き分けたDRコンゴの一戦。試合は序盤から両チーム決定機を迎える。4分、左サイドを駆け上がったヨハン・モヒカの折り返しから、ジョン・アリアスが打つも、これはDRコンゴのGKリオネル・ムパシがセーブ。そのこぼれ球にダニエル・ムニョスが反応したが、シュートは枠の外へ外れた。11分にはハメス・ロドリゲスが豪快なミドルシュートを放つも、これもムパシがパンチングで弾いた。
後半に入り、ルイス・ディアスらを筆頭に攻撃の手を緩めないコロンビア。しかしなかなか先制点が奪えない中、76分ついに均衡が崩れた。ジョン・コルドバが相手DFをブロックし、ファン・フェルナンド・キンテーロからのパスをスルー。走り込んできたダニエル・ムニョスがシュートを打ち、ゴール右に突き刺さった。日本代表MF鎌田大地と同僚ムニョスの2戦連発弾でコロンビアが先制に成功する。
その後80分、ルイス・ディアスがカットインから右足シュートを突き刺すも、これはオフサイド判定。追加点は認められなかったが、それでもこの1点を守り切ったコロンビアが1−0で勝利。2連勝で2大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。
［スコア］
コロンビア 1-0 DRコンゴ
［得点者］
コロンビア
ダニエル・ムニョス（76）
DRコンゴ
［ポゼッション］
コロンビア 50%
DRコンゴ38%
中立 12%
［シュート数］
コロンビア：19本
DRコンゴ：７本
［枠内シュート］
コロンビア：9本
DRコンゴ：2本
［イエローカード］
コロンビア
ジョン・ルクミ
ジェフェルソン・レルマ
DRコンゴ
チャールズ・ピッケル
［レッドカード］
コロンビア
DRコンゴ
コロンビア
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：ネストル・ガブリエル・ロレンソ
GK
カミロ・バルガス（アトラス）
DF
ダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）
ジョン・ルクミ（ボローニャ）
ヨハン・モヒカ（マジョルカ）
ダビンソン・サンチェス（ガラタサライ）
MF
グスタボ・プエルタ（ラシン・サンタンデール）
ジョン・アリアス（パルメイラス）
ハメス・ロドリゲス（ミネソタ・ユナイテッド）
ジェフェルソン・レルマ（クリスタル・パレス）
ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）
FW
ルイス・スアレス（スポルティングCP）
交代出場
58分 ハメス・ロドリゲス→ファン・フェルナンド・キンテーロ（リーベル・プレート）
58分 ルイス・スアレス→ジョン・コルドバ（クラスノダール）
77分 ジョン・アリアス→リチャード・リオス（ベンフィカ）
DRコンゴ
フォーメーション：［5-3-2］
監督：セバスチャン・デサブル
GK
リオネル・ムパシ（ル・アーヴル）
DF
アーロン・ワン・ビサカ（ウェストハム）
スティーブ・カプアディ（ビジェフ・ウッチ）
アクセル・トゥアンゼベ（バーンリー）
チャンセル・ムベンバ（リール）
アルトゥール・マスアク（RCランス）
MF
エンガライェル・ムカウ（リール）
サミュエル・ムトゥサミー（アトロミトス）
エド・カイエンベ（ワトフォード）
FW
セドリック・バカンブ（レアル・ベティス）
ヨアネ・ウィッサ（ニューカッスル）
交代出場
45分 エンガライェル・ムカウ→ノア・サディキ（サンダーランド）
57分 セドリック・バカンブ→サイモン・バンザ（アルジャジーラ）
71分 アルトゥール・マスアク→ジョリス・カイエンベ（ヘンク）
71分 エド・カイエンベ→チャールズ・ピッケル（エスパニョール）
82分 サミュエル・ムトゥサミー→ナタニエル・ムブク（モンペリエ）