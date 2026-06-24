MATCH 48 グループK第2戦



2026年6月24日 11:00キックオフ（会場：グアダラハラスタジアム)



コロンビア 1-0 DRコンゴ



初戦ウズベキスタンに3−1で勝利したコロンビアと、ポルトガルに1−1で引き分けたDRコンゴの一戦。試合は序盤から両チーム決定機を迎える。4分、左サイドを駆け上がったヨハン・モヒカの折り返しから、ジョン・アリアスが打つも、これはDRコンゴのGKリオネル・ムパシがセーブ。そのこぼれ球にダニエル・ムニョスが反応したが、シュートは枠の外へ外れた。11分にはハメス・ロドリゲスが豪快なミドルシュートを放つも、これもムパシがパンチングで弾いた。





以降もコロンビアペースで試合が動くも、ムパシの好セーブに阻まれ中々先制点が奪えないコロンビア。前半は再三チャンスを作るも0−0で終えた。後半に入り、ルイス・ディアスらを筆頭に攻撃の手を緩めないコロンビア。しかしなかなか先制点が奪えない中、76分ついに均衡が崩れた。ジョン・コルドバが相手DFをブロックし、ファン・フェルナンド・キンテーロからのパスをスルー。走り込んできたダニエル・ムニョスがシュートを打ち、ゴール右に突き刺さった。日本代表MF鎌田大地と同僚ムニョスの2戦連発弾でコロンビアが先制に成功する。その後80分、ルイス・ディアスがカットインから右足シュートを突き刺すも、これはオフサイド判定。追加点は認められなかったが、それでもこの1点を守り切ったコロンビアが1−0で勝利。2連勝で2大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。［スコア］コロンビア 1-0 DRコンゴ［得点者］コロンビアダニエル・ムニョス（76）DRコンゴ［ポゼッション］コロンビア 50%DRコンゴ38%中立 12%［シュート数］コロンビア：19本DRコンゴ：７本［枠内シュート］コロンビア：9本DRコンゴ：2本［イエローカード］コロンビアジョン・ルクミジェフェルソン・レルマDRコンゴチャールズ・ピッケル［レッドカード］コロンビアDRコンゴコロンビアフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ネストル・ガブリエル・ロレンソGKカミロ・バルガス（アトラス）DFダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）ジョン・ルクミ（ボローニャ）ヨハン・モヒカ（マジョルカ）ダビンソン・サンチェス（ガラタサライ）MFグスタボ・プエルタ（ラシン・サンタンデール）ジョン・アリアス（パルメイラス）ハメス・ロドリゲス（ミネソタ・ユナイテッド）ジェフェルソン・レルマ（クリスタル・パレス）ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）FWルイス・スアレス（スポルティングCP）交代出場58分 ハメス・ロドリゲス→ファン・フェルナンド・キンテーロ（リーベル・プレート）58分 ルイス・スアレス→ジョン・コルドバ（クラスノダール）77分 ジョン・アリアス→リチャード・リオス（ベンフィカ）DRコンゴフォーメーション：［5-3-2］監督：セバスチャン・デサブルGKリオネル・ムパシ（ル・アーヴル）DFアーロン・ワン・ビサカ（ウェストハム）スティーブ・カプアディ（ビジェフ・ウッチ）アクセル・トゥアンゼベ（バーンリー）チャンセル・ムベンバ（リール）アルトゥール・マスアク（RCランス）MFエンガライェル・ムカウ（リール）サミュエル・ムトゥサミー（アトロミトス）エド・カイエンベ（ワトフォード）FWセドリック・バカンブ（レアル・ベティス）ヨアネ・ウィッサ（ニューカッスル）交代出場45分 エンガライェル・ムカウ→ノア・サディキ（サンダーランド）57分 セドリック・バカンブ→サイモン・バンザ（アルジャジーラ）71分 アルトゥール・マスアク→ジョリス・カイエンベ（ヘンク）71分 エド・カイエンベ→チャールズ・ピッケル（エスパニョール）82分 サミュエル・ムトゥサミー→ナタニエル・ムブク（モンペリエ）