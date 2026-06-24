¡Úµð¿Í¡Û£²£´Ç¯¥É¥é£±ÀÐÄÍÍµØ¹¡¡£²¤«·î¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤Ç¶¯Îõ¥¹¥¤¥ó¥°¡¡£³·³Àï¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×ÀèÈ¯¤â£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³¡½£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡Ê£²£´Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬£²¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡£³·³Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç£·²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢ÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±ÂÇÀÊ¤ÏÁê¼êº¸ÏÓ¤Î£±£³£±¥¥íÊÑ²½µå¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤«¤±¤Æ¶¯Îõ¤ÊÍ·¥´¥í¡£¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìî¼ê¤¬ÀµÌÌ¤Î¥´¥í¤ò¤Ï¤¸¤¯¶¯¤¤Åö¤¿¤ê¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âè£²ÂÇÀÊ¤Ï°ì¼ÙÈô¡¢Âè£³ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö²¼È¾¿È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¡×¤«¤é¤Î´°Á´Éü³è¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡²ÖºéÆÁ±É¹â¤«¤é£²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¶¯ÂÇ¤Î±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£´·î£²£±Æü¡¦ÃæÆüÀï¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤«¤é½é¾º³Ê¤·¡¢Æ±£²£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÁ°¶¶¡Ë¤Ç¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥ó½éÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Æ±£²£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï¡Ö£³ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²¼È¾¿È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢£²£¶Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þÀÐÄÍ¤Îº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç
¢¦£³·î£²£´Æü¡¡¥¥ã¥ó¥×£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤â³«ËëÄ¾Á°¤Ë£²·³¹ß³Ê¡££Ï£ÐÀï£±£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£²Ê¬£µÎÒ¡¢£±ÂÇÅÀ¡£
¢¦£´·î£²£±Æü¡¡´éÌÌÂÇµåÄ¾·â¤ÎÀô¸ý¤ËÂå¤ï¤êÃæÆüÀï¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤«¤é¶ÛµÞ¾º³Ê¡£º£µ¨½éÂÇÀÊ¤ÏÂåÂÇ¤ÇÍ·¥´¥í¡££Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Î£²·³¥Ç¥¤¥²¡¼¥à¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¦Æ±£²£²Æü¡¡ÃæÆüÀï¡ÊÁ°¶¶¡Ë¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯¤·¥×¥í½éÄ¹ÂÇ¤Î£²ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤Ç½éÂÇÅÀ¡£¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×½éÀï¤Ç°ÂÂÇ¤Ï£±£¹£¶£°Ç¯¤Î²¦°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¡£
¢¦Æ±£²£¶Æü¡¡²¼È¾¿È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£¸Î¾ãÈÉ¹çÎ®¡£
¢¦£µ·î£²£´Æü¡¡Éé½ý¸å½é¤á¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¤¤Æ¥Î¥Ã¥¯¡£
¢¦£¶·î£¶Æü¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤òºÆ³«¡£
¢¦Æ±£±£³Æü¡¡£Çµå¾ì¤Ç¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Çµå¼ï¤ò»öÁ°Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç»³ºê°Ë¿¥¤ÎÂ®µå¤òÂª¤¨£²ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡££´¥»¥Ã¥È·×£²£±µå¤Ç°ÂÂÇÀ£³ËÜ¡£
¢¦Æ±£±£¶Æü¡¡½é¤á¤Æ£³·³¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç¤Ï»³ºê¤È£²ÂÇÀÊÂÐ·è¤·¡¢º¸±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤ÈÃæÈô¡£¡Ö¶¯¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×
¢¦Æ±£±£¹Æü¡¡£²·³¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»²²Ã¡£Í··â¤Ç¥Î¥Ã¥¯¡£