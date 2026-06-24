お笑いコンビ、コットンの西村真二（41）ときょん（38）が23日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。西村がハマっていないMCを語った。

オードリー若林正恭から「南原（清隆）さんにハマっちゃってしょうがないでしょ」と聞かれると、西村は「ハマってねえすよ…」と答えた。

コットンは南原がMCを務める日本テレビ系「ヒルナンデス！」の月曜レギュラーを務めている。若林が「西村、コーナーMCとかもやってるのに」と語ると、西村は「メイク室できょんとだけしゃべってるの何回も見ました」と語り笑わせた。

若林は「なんでなんだろうな」と疑問を呈し「ご飯屋さんにロケ行くとするじゃん。きょんは好かれそうじゃん、ご主人とかに。西村ってそういうの好きなの？（カメラが）回る前からしゃべる人とかもいるじゃん」と質問した。西村は「実は明るいです。僕も。話しかけたりします」と答えた。「基本的には人たらしなんで。めっちゃしゃべるんです」と語った。

若林は「人たらしがバレてるんだ、南原さんに。南原さん見抜くもんね」と分析。西村は「誰にでもいい顔してるのが…」と納得した。

若林が「自分のためにいい顔してるからさ、西村って。それが南原さんに（バレている）。南原さん見抜くから。ピュアな人好きだからね」と痛烈な言葉を浴びせると、相方のきょんは「すごい言語化」と笑った。

西村は「そんなことないですって。自分のためじゃないです。楽しくしたいんです、今日だって」と主張した。