『THE SECOND』トットの優勝祝福、「金属バット」は2万件以上出現＝5月度テレビ番組ポスト数ランキング
ビデオリサーチは、5月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(5月4日〜31日)をまとめた。1位は、5月16日に放送されたフジテレビのバラエティ特番『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で、約9万5千件に上った。
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』優勝のトット
このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。1位の『THE SECOND』は、終盤でトットの優勝を祝福する声で一番の盛り上がりを見せていたほか、準優勝となった金属バットを応援するポストも多く、「金属バット」というワードが2万件以上出現するなど、人気の高さがうかがえた。
3位に入ったのは、5月31日放送のテレビ朝日『名探偵プリキュア!』(ABCテレビ制作)で、約5万3千件。この回は『名探偵コナン』(読売テレビ・日本テレビ系)とのコラボ回で、コナンくんの登場シーンで特に盛り上がりを見せていた。1週前の予告時から盛り上がりが見られており、他局コンテンツとのコラボに驚きと喜びのポストが見られた。
10位に入ったのは、5月6日放送の日本テレビ『1億2000万人のありがとう歌の感謝祭』で、約3万7千件。なにわ男子の歌唱シーンで最もポストが盛り上がっているほか、 MCの渡辺翔太(Snow Man)の奮闘やSTARTO社タレントとの掛け合いに、応援やほっこりしているポストも見られた。
ビデオリサーチ ビデオリサーチは、1962年に設立された、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社。テレビ視聴率調査をはじめ、メディアやマーケティング領域の多様なデータを提供し、企業の意思決定を支援している。テレビ番組「ポスト数」ランキングは、ビデオリサーチのSNS分析サービス「Buzzビューーン！」を使って作成。「Buzzビューーン！」は、X（旧Twitter）上の投稿を解析し、番組の話題性や反響を可視化するツールで、本ランキングでは、Xに投稿されたテレビ番組に関するポスト数をもとに、注目度の高かった番組を紹介している。 この著者の記事一覧はこちら
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』優勝のトット
このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。1位の『THE SECOND』は、終盤でトットの優勝を祝福する声で一番の盛り上がりを見せていたほか、準優勝となった金属バットを応援するポストも多く、「金属バット」というワードが2万件以上出現するなど、人気の高さがうかがえた。
10位に入ったのは、5月6日放送の日本テレビ『1億2000万人のありがとう歌の感謝祭』で、約3万7千件。なにわ男子の歌唱シーンで最もポストが盛り上がっているほか、 MCの渡辺翔太(Snow Man)の奮闘やSTARTO社タレントとの掛け合いに、応援やほっこりしているポストも見られた。
ビデオリサーチ ビデオリサーチは、1962年に設立された、テレビを含む動画ビジネスを支えるデータ＆システム会社。テレビ視聴率調査をはじめ、メディアやマーケティング領域の多様なデータを提供し、企業の意思決定を支援している。テレビ番組「ポスト数」ランキングは、ビデオリサーチのSNS分析サービス「Buzzビューーン！」を使って作成。「Buzzビューーン！」は、X（旧Twitter）上の投稿を解析し、番組の話題性や反響を可視化するツールで、本ランキングでは、Xに投稿されたテレビ番組に関するポスト数をもとに、注目度の高かった番組を紹介している。 この著者の記事一覧はこちら