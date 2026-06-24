【ローソン×てらおかなつみ】かわいすぎる犬のイラストが目印! 夏用ルームウェア『ROOMieWEAR』を発売
ローソンは7月3日より、大人気イラストレーター・てらおかなつみとコラボレーションしたルームウェア『ROOMieWEAR』を、「ローソン」一部店舗にて販売する。
本コラボは、コンビニで買えるカワイイルームウェア『ROOMieWEAR』の第一弾。犬のイラストを得意とする大人気イラストレーター・てらおかなつみ氏デザインの夏用ルームウェアで、さらりとした生地感と、ゆったりとした着心地がポイントとなっている。
ローソンローソン「ROOMieWEAR いぬのイラスト byてらおかなつみ」
価格は3,960円。カラーはブルーとピンクの2色展開で、サイズはフリー。7月3日より順次ローソン(一部店舗での取り扱い)にて販売され、商品がなくなり次第終了となる。なお、取り扱い店舗などの詳細は「ローソン研究所」および「エニマイ公式サイト」にて確認することができる。
本コラボは、コンビニで買えるカワイイルームウェア『ROOMieWEAR』の第一弾。犬のイラストを得意とする大人気イラストレーター・てらおかなつみ氏デザインの夏用ルームウェアで、さらりとした生地感と、ゆったりとした着心地がポイントとなっている。
ローソンローソン「ROOMieWEAR いぬのイラスト byてらおかなつみ」
価格は3,960円。カラーはブルーとピンクの2色展開で、サイズはフリー。7月3日より順次ローソン(一部店舗での取り扱い)にて販売され、商品がなくなり次第終了となる。なお、取り扱い店舗などの詳細は「ローソン研究所」および「エニマイ公式サイト」にて確認することができる。