【ローソン×てらおかなつみ】かわいすぎる犬のイラストが目印! 夏用ルームウェア『ROOMieWEAR』を発売

【ローソン×てらおかなつみ】かわいすぎる犬のイラストが目印! 夏用ルームウェア『ROOMieWEAR』を発売