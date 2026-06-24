寺島しのぶ、フランス人夫との密着ショット公開「大人のカップル感が素敵すぎる」「気品あふれる美男美女」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】女優の寺島しのぶが6月22日、自身のInstagramを更新。夫でフランス人アートディレクターのローラン・グナシア氏との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】53歳「国宝」女優「知的でおしゃれなご夫婦」フランス人夫とのラブラブ密着ショット
寺島は「イタリア大使館行って来ました。明日はまた早起きです。フランス戦みます」とつづり、夫との2ショットを公開。白いジャケットを羽織り丸メガネをかけたグナシア氏と、黒いドレッシーな服装の寺島が、身を寄せ合い優しく微笑む姿を披露している。
この投稿には「知的でおしゃれなご夫婦」「気品あふれる美男美女」「大人のカップル感が素敵すぎる」「いい写真」「かっこよくて憧れの夫婦」「何年経っても仲良しで素敵です」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
寺島は、2007年2月にグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に長男・尾上眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳「国宝」女優「知的でおしゃれなご夫婦」フランス人夫とのラブラブ密着ショット
◆寺島しのぶ、フランス人夫と密着ショット公開
寺島は「イタリア大使館行って来ました。明日はまた早起きです。フランス戦みます」とつづり、夫との2ショットを公開。白いジャケットを羽織り丸メガネをかけたグナシア氏と、黒いドレッシーな服装の寺島が、身を寄せ合い優しく微笑む姿を披露している。
◆寺島しのぶの投稿に反響
この投稿には「知的でおしゃれなご夫婦」「気品あふれる美男美女」「大人のカップル感が素敵すぎる」「いい写真」「かっこよくて憧れの夫婦」「何年経っても仲良しで素敵です」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
寺島は、2007年2月にグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に長男・尾上眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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