AKB48小栗有以、美肌輝くノースリーブ姿＆ミニ丈コーデ公開「肩のラインが綺麗」「お姉さん感が最高」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】AKB48の小栗有以が6月22日、自身のInstagramを更新。握手会のためのコーディネートを公開した。
【写真】24歳AKB人気メンバー「透明感が爆発してる」二の腕スラリのノースリ“梅雨コーデ”
小栗は「梅雨の時期も乗り切れる2daysコーデ」「＃梅雨コーデ ＃全身コーデ ＃握手会」と添え、写真を複数枚投稿。「3枚目にしたよ！」と、フリルが重なった白のアメリカンスリーブブラウスに、デニムパンツと厚底サンダルを合わせたコーディネートを披露した美しい肩のラインやスラリと伸びた腕が見えている。他にも、ミントグリーンのフリルブラウスに白のショートパンツを合わせた美しい脚が際立つコーディネートも公開している。
この投稿に、ファンからは「肩のラインが綺麗」「透明感が爆発してる」「白が似合ってて可愛い」「綺麗なお姉さん感が最高」「梅雨コーデ、参考になる」「おしゃれ」「2パターンとも天才的な可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳AKB人気メンバー「透明感が爆発してる」二の腕スラリのノースリ“梅雨コーデ”
◆小栗有以、ノースリ握手会コーデ公開
小栗は「梅雨の時期も乗り切れる2daysコーデ」「＃梅雨コーデ ＃全身コーデ ＃握手会」と添え、写真を複数枚投稿。「3枚目にしたよ！」と、フリルが重なった白のアメリカンスリーブブラウスに、デニムパンツと厚底サンダルを合わせたコーディネートを披露した美しい肩のラインやスラリと伸びた腕が見えている。他にも、ミントグリーンのフリルブラウスに白のショートパンツを合わせた美しい脚が際立つコーディネートも公開している。
◆小栗有以の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「肩のラインが綺麗」「透明感が爆発してる」「白が似合ってて可愛い」「綺麗なお姉さん感が最高」「梅雨コーデ、参考になる」「おしゃれ」「2パターンとも天才的な可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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