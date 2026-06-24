辻希美、振替休日翌日の弁当公開 ピーマン肉詰め・顔付き卵焼きなどギッシリ「ボリュームも栄養も満点」「2個とも食べるのかな？」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの辻希美が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開し、話題となっている。
【写真】39歳5児のママタレ「盛り付けが綺麗」振替休日翌日の高1長男弁当
辻は「昨日は振替休日でお弁当もお休みでした 今日のお弁当」とつづり、写真を公開。黒ゴマを振った白米、仕切り代わりのレタス、ピックに刺さったソーセージや、ピーマンの肉詰め、スパゲティとたこの形のウインナー、表情が描かれた卵焼きなどが綺麗に詰められた弁当に、ジャーに入ったパイナップルやブルーベリーなどの果物が添えられている。また、隣に置かれた小さな弁当箱にも、ピーマンの肉詰めやたこの形のウインナー、卵焼きと巻きずしが美しく並んでいる。
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷり」「盛り付けが綺麗」「彩りが綺麗」「料理上手で尊敬」「真似したい」「ボリュームも栄養も満点」「お弁当は2個とも食べるのかな？」などと反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「盛り付けが綺麗」振替休日翌日の高1長男弁当
◆辻希美、長男の弁当を公開
辻は「昨日は振替休日でお弁当もお休みでした 今日のお弁当」とつづり、写真を公開。黒ゴマを振った白米、仕切り代わりのレタス、ピックに刺さったソーセージや、ピーマンの肉詰め、スパゲティとたこの形のウインナー、表情が描かれた卵焼きなどが綺麗に詰められた弁当に、ジャーに入ったパイナップルやブルーベリーなどの果物が添えられている。また、隣に置かれた小さな弁当箱にも、ピーマンの肉詰めやたこの形のウインナー、卵焼きと巻きずしが美しく並んでいる。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「愛情たっぷり」「盛り付けが綺麗」「彩りが綺麗」「料理上手で尊敬」「真似したい」「ボリュームも栄養も満点」「お弁当は2個とも食べるのかな？」などと反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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