“ビッグダディ”林下清志氏、8回目の結婚発表「自分が幸せになる為の結婚です」お相手は「名古屋の方」
【モデルプレス＝2026/06/24】“ビッグダディ”こと林下清志氏が24日、自身の公式ブログを更新。結婚を発表した。
【写真】8回目の結婚発表“ビッグダディ”、近影
林下氏は「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました」と結婚を発表。お相手については「名古屋の方」とし「こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」と伝えた。
また、同日朝にも「三女が米を送ってくれるというのでそれを楽しみにしたり、婚姻届の到着を待つ日となります。結婚相手が決まったんですよ」と報告。「また結婚するとは思っていなかったので自分自身も驚いています、婚姻届を提出したら改めて御報告しますね。『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信じただけの結婚です」と説明し「暫く同居は出来ないと思うのですが、存在するだけでいいのです」「自分が幸せになる為の結婚です」とつづっていた。
林下氏は、テレビ朝日系「痛快！ビッグダディ」（2006年〜2013年）に出演し、話題に。これまでに5人の女性と結婚、離婚を経験しており、今回は8回目の結婚となる。（modelpress編集部）
婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです。
相手の女性は名古屋の方です。
こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。
｢有難い有難い｣を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております。
林下清志 内藤里菜
【Not Sponsored 記事】
【写真】8回目の結婚発表“ビッグダディ”、近影
◆林下清志氏、結婚発表
林下氏は「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました」と結婚を発表。お相手については「名古屋の方」とし「こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております」と伝えた。
◆林下清志氏、8回目の結婚
林下氏は、テレビ朝日系「痛快！ビッグダディ」（2006年〜2013年）に出演し、話題に。これまでに5人の女性と結婚、離婚を経験しており、今回は8回目の結婚となる。（modelpress編集部）
◆全文
婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです。
相手の女性は名古屋の方です。
こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。
｢有難い有難い｣を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております。
林下清志 内藤里菜
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