女優でモデルの土屋アンナ（42）が23日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）にゲスト出演。自身のデートDV体験を赤裸々に語った。

この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。 デートDVには、殴る・蹴るなどの身体的暴力、暴言を吐く・無視・不機嫌になるなど精神的暴力、携帯を勝手にチェックする・行動を指示・制限するなどの社会的暴力、性的な行為を強要する・裸などの撮影などの性的暴力、デート費用を払わない・借りたお金を返さない経済的暴力、という5つの暴力がある。

MCの上田晋也、レギュラーの大久保佳代子のほか、土屋、川島海荷、安田美沙子、「見取り図」リリーが出演し、自身の経験などについてトークを展開した。

自身の経験を聞かれた土屋は「私は人生経験上、全部ぐらいありますね」と告白。スタジオから驚きの声が上がる中、上田が「全部？身体的暴力とかも？」と確認すると、土屋は「全然あります」と認めた。

そのうえで「例えば“ご飯行かないで”“なんで？”“行く”“いや、行かないで”って私が言うこと聞かないっていうので、行こうとするところを止めてからのドンドンドンドンとか。あと酒癖も悪い人もいた。酒癖悪くて、灰皿投げたりとか。めっちゃ避けたけどね」と苦笑。「倒されるもあるし、首もあるし。精神的もあるし。だから強くなった」と笑った。

上田は「いや、強そうだけど、そんな鍛え方嫌だけどね」とツッコミ。「“別れよう”とかはすぐならなかったの？」と聞くと、土屋は「やっぱりケガしてからは別れようとするんだけど、別れようとすると泣いて“いや、別れないで”って。泣くのよ。（それに）怖いんですよ。ストーカーにならないかな？って。とっても大変」と嘆いた。