政府は今後の財政運営をめぐり、現在の「経済・財政新生計画」について、高市政権の掲げる「責任ある積極財政」を反映した新たな中長期計画へ見直す方針です。

現在の「経済・財政新生計画」は、2025年度から2030年度までの6年間を対象に、国の政策のための経費を税収等でまかなえているかどうかを示す、「基礎的財政収支＝プライマリーバランス」の「一定の黒字幅」の確保などを盛り込んでいます。

政府はこうした財政計画を見直し、高市政権の掲げる「責任ある積極財政」の方向性を反映した新たな中長期計画にすることを、近く示す方向で調整しています。

具体的には、単年度のプライマリーバランスの黒字化を前面に置くのではなく、国と地方の債務残高の対GDP比の安定的な低下を中核と位置づける方針です。プライマリーバランスついては、その達成状況を確認するための指標として、複数年で管理していく考えです。

また、高市政権が掲げる「危機管理投資」や「成長投資」など、国内投資によって成長率を引き上げる政策を行うために、通常の歳出とは別に、複数年度の「新たな投資枠」を設けます。

政府はこうした方針を、近く行われる経済財政諮問会議で示す方向で調整していて、財政運営の観点でも予算の予見可能性を高めて民間投資を引き出すとともに、歳出のメリハリをつけ、財政の健全性への信任も得る形にしていきたい考えです。