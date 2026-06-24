「資産1億円」を目指すのであれば、給与以外の収入源を持つことが近道だ。なかでも不動産投資は、融資という“他人の資本”を活用できる点などから、「誰もが資産数千万円の壁を突破しやすい有効な手段」と、ゴールドマンサックス出身の投資家・小原正徳氏はいう。では、不動産投資では具体的にどこに着目すべきなのだろうか。同氏の著書『世界の超富裕層がしている 「最初の1億円」の作り方』（KADOKAWA）より、筆者自身の経験をもとに、不動産投資で取り組むべき「2つのアプローチ」をみていく。

〈年収300万円から“億り人”になるための「資産爆増5段ギア」〉

1速ギア：「汗」……給料以外で「最初の1円」を稼ぐ

2速ギア：「知恵」……経験とアイデアで手元の現金を増やす

3速ギア：「時間」……全自動で年間1000万円を生み続ける仕組みをつくる

4速ギア：「仲間」……“信用の総量”で1億円超を稼ぎ「富裕層」になる

5速ギア：「自由」……資本家となり、「超富裕層」へ

「不動産投資」は、誰もが資産数千万円を築く“最強の手段”

市場の歪みを見抜く分析力、未来を予測する思考力、そして価値を最大化する交渉力――が、最終的に統合され、最もダイナミックな形で試される戦場。それこそが、2速ギアの王道にして、凡人が資産数千万円の壁を突破するための最強のゲーム、不動産投資だ。

なぜ、数ある投資対象の中で、私が不動産を「最強」と言うのか。それは、不動産投資が、他の金融商品にはない、3つの圧倒的な優位性を備えているからだ。

融資（レバレッジ）

他人の資本（銀行融資）でゲームに参加できる、現代に残された唯一無二のチート技。自己資金が少なくても、大きな資産を動かし、大きなリターンを狙うことができる。

現物資産（インフレ耐性）

価値が下がり続ける「円」という泥舟に対する、最も信頼できる方舟（はこぶね）。インフレが進めば、現物資産である不動産の価値は、むしろ上昇していく。

事業性（コントロールの可能性）

株や債券と違い、不動産はあなたの知恵と行動次第で、資産価値そのものを能動的に高めることができる「事業」である。

この3つの優位性を理解した上で、あなたにはまず、不動産投資家が持つ、ある特殊な「視点」をインストールしてもらう必要がある。

物件そのものを比較検討するより重要なこと

不動産投資とは、物件のスペック（築年数、広さ、利回り）を比較検討する作業ではない。それは、「この物件を、5年後に誰が買うだろうか？」という未来の物語を、誰よりも鮮明に、そして論理的に描くゲームである。

あなたがポータルサイトを見る時、注目すべきはただ一つ。「未来の買主は、どんな職業で、どの銀行から、どんな条件で融資を引くだろうか？」この「鷹の目」を持つことで、その他大勢にはただの数字の羅列にしか見えない情報が、あなたにだけは「お宝」の在処を示す暗号として輝き始めるのだ。

さあ、その鷹の目を手に入れた上で、具体的な2つのアプローチを見ていこう。

アプローチ1．再生の錬金術

30万円のDIYで、390万円のボロ戸建てが530万円に

これは、物理的に劣化した物件（ハード）にあなたの手を加え、その価値を蘇らせる、最も分かりやすく、そして感動的な価値変換だ。

私が2速ギアの扉を最初にこじ開けたのは、収益物件ポータルサイトで見つけた、たった390万円のボロ戸建てだった。自己資金100万円と、銀行から借りた300万円。年収600万円だった当時の私にとって、それは清水の舞台から飛び降りるような、大きな決断だった。

幸運にも、その物件は私の実家の近くだった。毎週末、私は当時5歳だった息子を連れて実家に帰り、両親に孫の顔を見せながら、DIYに没頭した。外壁の亀裂をコーキング剤で補修し、土がむき出しの外構と庭に砂利を敷き詰め、洗面台横の腐った引き戸をオンデマンド製作で発注。リフォームにかけた費用は、わずか30万円。

それは、単なる作業ではなかった。ボロボロだったモノの価値を蘇らせ、「ありがとう」と言って住んでくれる人を想像する。自分の手で「価値」を生み出しているという、確かな手応えのある、週末だけの冒険だった。そして、その家は530万円で売れた。

買い手は、日本に滞在する際の拠点を探していたインドネシア人の方だった。彼らが、私たちが再生した家を見て、本当に嬉しそうな顔をしてくれた時のことを、今でも鮮明に覚えている。

諸費用を引いた利益は、60万円。金額だけ見れば、大したことはないと思うかもしれない。しかし、会社の給料以外に、自分の知恵と汗で稼いだこの60万円は、その後の私の人生を決定づける、何物にも代えがたい「自信」という名の黄金になったのだ。

アプローチ2．時間と属性の「ズレ」を突く

融資条件が悪い土地を「高属性が欲しがるタイミング」で売却し、2000万円をゲット

再生の錬金術で自信をつけたあなたが次に挑むのは、何もない土地（無）から、収益を生む建物（有）を創造する、より高度でダイナミックな価値変換だ。

私が利益2000万円を得たディールは、土地から新築アパートを建築する、というものだった。プラン付きの案件を知人から紹介してもらった。第一印象は、確かに「安い！」だったが、一筋縄ではいかなかった。

ここで、不動産投資の基本的な仕組みを簡単に説明しておこう。通常、不動産投資は金融機関からローンで資金を借りて物件を取得し、それを賃貸に出して家賃収入を得る。そして、その家賃収入から、物件管理にかかるコストやローンの返済分を差し引いたものが、あなたの手元に残る現金、すなわちキャッシュフローとなる。

このディールが「一筋縄ではいかなかった」理由は、まさにこの部分にあった。確かに物件は安かった。しかし、金融機関から提示されたローンの条件では、融資期間が短いために毎月の返済額が大きくなり、家賃収入から経費とローン返済を引くと、手元に残る現金（キャッシュフロー）は、ほぼゼロになってしまう計算だったのだ。

ほとんどの投資家が、ここで諦める。「キャッシュフローが出ないなら、儲からない案件だ」と。しかし、2速ギアの投資家は、ここから思考を一段深める。「なぜ、融資条件が悪いのか？」

原因は、物件ではなく、「今の私」の状況（属性と、これから建築するというタイミング）にあった。

そこで、私は一つの「未来」をイメージした。「もし、このアパートが無事に完成し、満室稼働している状態で、私よりも属性の高い人物（例えば、年収の高い医師や大手企業の会社員）がこの物件を買うとしたら、彼らは好条件の融資を引き出せるはずだ」と。

見えただろうか？ これこそが、私が狙った「価値のズレ」だ。

それは、物件そのものの価値のズレではない。「プレイヤーの属性」と「時間軸」が生み出す、金融市場の歪み、システムの「バグ」だったのである。

キャッシュフローが出ない保有期間も、私に不安はなかった。なぜなら、水面下ではローン元金が毎月着実に返済され、私の純資産は目に見えない形で増え続けていたからだ。そして、購入時に描いた「時間軸と属性のズレを突く」という、地道で冷静な出口戦略が完璧に機能した結果、4600万円で購入した物件を4年間運用して、6600万円で売却することができた。

単純な価格差でみて2000万円のキャピタルゲイン（売却益）、売買時の諸費用がいくらかかかったが、4年間の運用を通じてローンの元金返済が450万円進んでいた。売却時には、この「減っていた借金」の分がそのまま手元に残る現金（キャッシュ）として戻ってくるため、手元現金の増加はさらに450万円上乗せされる。

不動産投資は「価値のズレ」を創り出す総合格闘技

不動産投資は、単なる物件探しではない。それは、ハードとソフト、ミクロとマクロ、金融と心理学のすべてを駆使して「価値のズレ」を創り出す、壮大な総合格闘技である。

さあ、ゲーム盤は目の前にある。あなたの知性で、この最強のゲームを攻略しよう。

AIに「街の未来」を予測させる

不動産投資の成否は、そのエリアの未来をどれだけ正確に読めるかで決まる。AIは、あなたの未来予測能力を劇的に向上させてくれる。

まず、投資を検討している市区町村のWebサイトから、「都市計画」や「人口ビジョン」といったPDF資料を探し出そう。そして、AIにこう問いかけるんだ。

「この都市計画PDFと、日本の公開人口統計データ（e-Stat）を基に、〇〇市の今後10年間の賃貸需要（特に単身者向け）がどう変化するかを予測してください。考慮すべきポジティブな要因と、ネガティブなリスクを、それぞれ3つずつ挙げてください」

あなたの「鷹の目」に、AIという名の「未来予測シミュレーター」が加わった時、その分析力はプロをも凌駕することだろう。

小原 正徳

株式会社不動産科学研究所 代表取締役

投資家・事業家／不動産鑑定士／宅地建物取引士