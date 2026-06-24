日本は「なぜ優勝できるのか」「なぜ優勝できないのか」米大手メディアが鋭い分析。森保Jの可能性と足りないものは――【W杯】

日本は「なぜ優勝できるのか」「なぜ優勝できないのか」米大手メディアが鋭い分析。森保Jの可能性と足りないものは――【W杯】