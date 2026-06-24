日本は「なぜ優勝できるのか」「なぜ優勝できないのか」米大手メディアが鋭い分析。森保Jの可能性と足りないものは――【W杯】
海外メディアが鋭く分析した森保ジャパンの現在地は――。
北中米ワールドカップでF組に入った日本は、初戦で強豪のオランダと２−２で引き分け、続くチュニジア戦で４−０で大勝。スウェーデンとの最終節を前に、３位でもグループステージ突破ができる可能性が高い「勝点４」とした。
ここから、さらなる飛躍が期待されるなか、アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が「ノックアウトステージ進出を確定させたチーム、あるいはグループステージで少なくとも４ポイントを獲得し、進出が数学的にほぼ確実なチーム」を１か国ずつ紹介。森保ジャパンが「優勝できる理由」には、「堅実な基盤」を挙げた。
「ブライトンの三笘薫、モナコの南野拓実、リバプールの遠藤航といった主力が負傷で欠場しているにもかかわらず、日本は試合を完全に支配し、相手に有効なカウンターの機会をほとんど与えず、質の高いシュートも許していない。前述のスタートリオが揃っている状態で期待していたほどの水準を発揮している。さらに上田綺世（２ゴール１アシスト）と鎌田大地（２ゴール）が得点源として機能している」
一方で、「優勝できない理由」として「失う攻撃力はやはり、あまりに大きい」と指摘。世界の頂点を目指す上で、エース三笘らの不在は相当な痛手だと伝えた。
「上田はフェイエノールトで飛躍のシーズンを送り、セルティックの前田大然やスタッド・ドゥ・ランスの中村敬斗もいる。また、優れた中盤と守備陣も健在だ。しかしトーナメントを勝ち進むにつれ、最高レベルの攻撃的才能を欠く影響が、じわじわと表れてくるかもしれない」
確かに日本には、リオネル・メッシやキリアン・エムバぺ、アーリング・ハーランドといった、超一線級のスーパーエースはいない。ただそれでも、圧倒的な組織力でベスト８、さらにその先に進めることを証明したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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北中米ワールドカップでF組に入った日本は、初戦で強豪のオランダと２−２で引き分け、続くチュニジア戦で４−０で大勝。スウェーデンとの最終節を前に、３位でもグループステージ突破ができる可能性が高い「勝点４」とした。
ここから、さらなる飛躍が期待されるなか、アメリカの大手スポーツチャンネル『ESPN』が「ノックアウトステージ進出を確定させたチーム、あるいはグループステージで少なくとも４ポイントを獲得し、進出が数学的にほぼ確実なチーム」を１か国ずつ紹介。森保ジャパンが「優勝できる理由」には、「堅実な基盤」を挙げた。
一方で、「優勝できない理由」として「失う攻撃力はやはり、あまりに大きい」と指摘。世界の頂点を目指す上で、エース三笘らの不在は相当な痛手だと伝えた。
「上田はフェイエノールトで飛躍のシーズンを送り、セルティックの前田大然やスタッド・ドゥ・ランスの中村敬斗もいる。また、優れた中盤と守備陣も健在だ。しかしトーナメントを勝ち進むにつれ、最高レベルの攻撃的才能を欠く影響が、じわじわと表れてくるかもしれない」
確かに日本には、リオネル・メッシやキリアン・エムバぺ、アーリング・ハーランドといった、超一線級のスーパーエースはいない。ただそれでも、圧倒的な組織力でベスト８、さらにその先に進めることを証明したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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