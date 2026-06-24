鹿児島地方気象台は、24日午前、薩摩地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。薩摩川内市やいちき串木野市では、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が観測され、住宅が浸水する被害も出ています。



鹿児島地方気象台は、午前8時48分に薩摩地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯による猛烈な雨が同じ場所で降り続いていて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険度が急激に高まっています。





薩摩川内市樋脇町では、1時間に108ミリ、いちき串木野市羽島でも103ミリの猛烈な雨が観測されました。あちらこちらで、道路が冠水し、国道3号でも車が水しぶきをあげながらゆっくり走っていました。（カメラマン）「川内川です。川が増水して流木などが流れてきています」川内川も普段より水位が上がっています。川内川水系の平佐川もわずか1時間で、あっという間に水かさが増し、氾濫危険水位を超えました。薩摩川内市永利町では、住宅が浸水し家から出られなくなった住民たちの救助作業が行われています。薩摩川内市やさつま町、いちき串木野市、長島町などで複数の土砂崩れも確認されています。気象台はレベル4土砂災害危険警報を発表し危険な場所から離れるよう呼び掛けています。現在、薩摩川内市やいちき串木野市、さつま町、霧島市、姶良市、湧水町に避難指示が発表されています。