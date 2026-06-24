歌手のＭＩＳＩＡが２４日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで、自身がＭＣに加わる同局の“知的エンターテインメント番組”「タモリ・山中伸弥の！？（びっくりはてな）」（次回放送７月４日、後７・３０）の新ＭＣ発表会見に、タモリ（８０）、京都大学の山中伸弥教授（６３）とともに出席した。

「タモリ・山中伸弥の！？」は、本格知的エンターテインメント番組として、昨年７月の放送開始から「ＡＩ」「認知症」など、さまざまなテーマにおける世界の最先端を探求してきた。

番組開始から１年がたち、タモリは「この番組は本当に難しくて。本番はボケてきた頭をフル回転しても追いつけない。山中先生を心から頼りにしている」と笑った。山中教授も「非常に楽しいやりがいのある番組」と話していた。

ＭＩＳＩＡは、７月４日放送の「宇宙とは何か？」からＭＣに加わる。「新しいことを学んだり、出会っていくことは大好き。視聴者のみなさんと同じ目線で学びながら感動や好奇心を伝えていきたい」と意気込んだ。

タモリは「私と山中教授は人間的な情緒が無いんですよね（笑）。２人でやると殺伐とした雰囲気もあるんじゃないかと。加わっていただいて感謝しています」と加入を歓迎。共演経験がある山中教授は「ＭＩＳＩＡさんが加わってくれたら良いなと思いながら、スケジュールが忙しいから無理だろうなと思っていた」と明かし、念願の再共演を喜んでいた。