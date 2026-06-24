全日本大学野球連盟は、７月１１日から台湾で開催される「ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」に出場する侍ジャパン大学日本代表選手２８人を発表しました。

今回出場が発表されたのは、投手１１人・捕手４人・内野手８人・外野手５人の２８人。全国から選ばれた５０人が参加した４日間に渡る選考合宿を経て、日の丸を背負う精鋭が選出されました。

投手は、関西大学を５４年ぶりの大学選手権優勝に導いた米沢友翔投手、慶應義塾大学のエース・渡辺和大投手など１１人。捕手はキャプテンを務めるプロ注目の渡部海選手（青山学院大）など４人。

内野手は投打の二刀流を務める中山優月選手（大阪商業大学）など８人。外野手は同じ法政大学に所属する井上和輝捕手とともに、２年生ながら代表入りを果たした境亮陽選手など５人がメンバーに名を連ねました。

「ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」は日本、アメリカ、チャイニーズ・タイペイが主体となった、今年から始まる大学野球をメインとした国際大会。今回は招待チームとして韓国が加わり４チームで開催されます。

チームを率いる鈴木英之監督が「選考は悩みに悩みました。（大会は接戦になると思うので）投手中心に初代優勝を目指したい」と語った侍ジャパン大学日本代表。

７月２日から、神奈川県平塚市での直前合宿を行った後、７月１１日から初代王者を目指して台湾での国際大会に挑みます。

▼出場選手２８名

＜投手＞

１１ 鈴木泰成（青山学院大）４年

１２ 馬場拓海（日本体育大）４年

１５ 宮原廉（近畿大）４年

１６ 角田楓斗（富士大）４年

１７ 星野世那（大阪商業大）４年

１８ 渡辺和大（慶應義塾大）４年

１９ 猪俣駿太（東北福祉大）４年

２１ 米沢友翔（関西大）４年

１４ 藤本士生（国学院大）３年

２０ 大城海翔（仙台大）３年

２８ 古堅鈴之輔（富士大）３年

＜捕手＞

１ 渡部海（青山学院大）４年

２２ 前嶋藍（亜細亜大）４年

２７ 西野啓也（立命館大）４年

２９ 井上和輝（法政大）２年

＜内野手＞

２ 赤堀颯（国学院大）４年

４ 岡田啓吾（明治大）４年

５ 山里宝（亜細亜大）４年

１０ 今津慶介（慶應義塾大）４年

３ 中山優月（大阪商業大）３年

６ 小林隼翔（立教大）３年

７ 林純司（慶應義塾大）３年

９ 鈴木湧陽（中京大）３年

＜外野手＞

８ 榊原七斗（明治大）４年

２３ 春山陽登（大阪商業大）４年

２４ 黒田義信（東日本国際大）４年

２５ 眞邉麗生（駒澤大）３年

２６ 境亮陽（法政大）２年

▼試合日程

７月１１日（土） 日本 vs チャイニーズ・タイペイ

７月１２日（日） 日本 vs 韓国

７月１３日（月） 日本 vs アメリカ

７月１４日（火） 準決勝

７月１５日（水） 決勝・３位決定戦