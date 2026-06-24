【侍ジャパン大学日本代表】ＷＣＢＣ出場２８選手が決定！ 投手陣には米沢友翔（関大）・渡辺和大投手（慶大）ら選出 プロ注目の渡部海捕手（青山学院大）・投打二刀流の中山優月内野手（大商大）らもメンバー入り
全日本大学野球連盟は、７月１１日から台湾で開催される「ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」に出場する侍ジャパン大学日本代表選手２８人を発表しました。
今回出場が発表されたのは、投手１１人・捕手４人・内野手８人・外野手５人の２８人。全国から選ばれた５０人が参加した４日間に渡る選考合宿を経て、日の丸を背負う精鋭が選出されました。
投手は、関西大学を５４年ぶりの大学選手権優勝に導いた米沢友翔投手、慶應義塾大学のエース・渡辺和大投手など１１人。捕手はキャプテンを務めるプロ注目の渡部海選手（青山学院大）など４人。
内野手は投打の二刀流を務める中山優月選手（大阪商業大学）など８人。外野手は同じ法政大学に所属する井上和輝捕手とともに、２年生ながら代表入りを果たした境亮陽選手など５人がメンバーに名を連ねました。
「ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」は日本、アメリカ、チャイニーズ・タイペイが主体となった、今年から始まる大学野球をメインとした国際大会。今回は招待チームとして韓国が加わり４チームで開催されます。
チームを率いる鈴木英之監督が「選考は悩みに悩みました。（大会は接戦になると思うので）投手中心に初代優勝を目指したい」と語った侍ジャパン大学日本代表。
７月２日から、神奈川県平塚市での直前合宿を行った後、７月１１日から初代王者を目指して台湾での国際大会に挑みます。
▼出場選手２８名
＜投手＞
１１ 鈴木泰成（青山学院大）４年
１２ 馬場拓海（日本体育大）４年
１５ 宮原廉（近畿大）４年
１６ 角田楓斗（富士大）４年
１７ 星野世那（大阪商業大）４年
１８ 渡辺和大（慶應義塾大）４年
１９ 猪俣駿太（東北福祉大）４年
２１ 米沢友翔（関西大）４年
１４ 藤本士生（国学院大）３年
２０ 大城海翔（仙台大）３年
２８ 古堅鈴之輔（富士大）３年
＜捕手＞
１ 渡部海（青山学院大）４年
２２ 前嶋藍（亜細亜大）４年
２７ 西野啓也（立命館大）４年
２９ 井上和輝（法政大）２年
＜内野手＞
２ 赤堀颯（国学院大）４年
４ 岡田啓吾（明治大）４年
５ 山里宝（亜細亜大）４年
１０ 今津慶介（慶應義塾大）４年
３ 中山優月（大阪商業大）３年
６ 小林隼翔（立教大）３年
７ 林純司（慶應義塾大）３年
９ 鈴木湧陽（中京大）３年
＜外野手＞
８ 榊原七斗（明治大）４年
２３ 春山陽登（大阪商業大）４年
２４ 黒田義信（東日本国際大）４年
２５ 眞邉麗生（駒澤大）３年
２６ 境亮陽（法政大）２年
▼試合日程
７月１１日（土） 日本 vs チャイニーズ・タイペイ
７月１２日（日） 日本 vs 韓国
７月１３日（月） 日本 vs アメリカ
７月１４日（火） 準決勝
７月１５日（水） 決勝・３位決定戦