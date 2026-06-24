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全日本大学野球連盟は、７月１１日から台湾で開催される「ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」に出場する侍ジャパン大学日本代表選手２８人を発表しました。

今回出場が発表されたのは、投手１１人・捕手４人・内野手８人・外野手５人の２８人。全国から選ばれた５０人が参加した４日間に渡る選考合宿を経て、日の丸を背負う精鋭が選出されました。

投手は、関西大学を５４年ぶりの大学選手権優勝に導いた米沢友翔投手、慶應義塾大学のエース・渡辺和大投手など１１人。捕手はキャプテンを務めるプロ注目の渡部海選手（青山学院大）など４人。

内野手は投打の二刀流を務める中山優月選手（大阪商業大学）など８人。外野手は同じ法政大学に所属する井上和輝捕手とともに、２年生ながら代表入りを果たした境亮陽選手など５人がメンバーに名を連ねました。

「ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」は日本、アメリカ、チャイニーズ・タイペイが主体となった、今年から始まる大学野球をメインとした国際大会。今回は招待チームとして韓国が加わり４チームで開催されます。

チームを率いる鈴木英之監督が「選考は悩みに悩みました。（大会は接戦になると思うので）投手中心に初代優勝を目指したい」と語った侍ジャパン大学日本代表。

７月２日から、神奈川県平塚市での直前合宿を行った後、７月１１日から初代王者を目指して台湾での国際大会に挑みます。

▼出場選手２８名
＜投手＞
１１　鈴木泰成（青山学院大）４年
１２　馬場拓海（日本体育大）４年
１５　宮原廉（近畿大）４年
１６　角田楓斗（富士大）４年
１７　星野世那（大阪商業大）４年
１８　渡辺和大（慶應義塾大）４年
１９　猪俣駿太（東北福祉大）４年
２１　米沢友翔（関西大）４年
１４　藤本士生（国学院大）３年
２０　大城海翔（仙台大）３年
２８　古堅鈴之輔（富士大）３年
＜捕手＞
１　　渡部海（青山学院大）４年
２２　前嶋藍（亜細亜大）４年
２７　西野啓也（立命館大）４年
２９　井上和輝（法政大）２年
＜内野手＞
２　　赤堀颯（国学院大）４年
４　　岡田啓吾（明治大）４年
５　　山里宝（亜細亜大）４年
１０　今津慶介（慶應義塾大）４年
３　　中山優月（大阪商業大）３年
６　　小林隼翔（立教大）３年
７　　林純司（慶應義塾大）３年
９　　鈴木湧陽（中京大）３年
＜外野手＞
８　　榊原七斗（明治大）４年
２３　春山陽登（大阪商業大）４年
２４　黒田義信（東日本国際大）４年
２５　眞邉麗生（駒澤大）３年
２６　境亮陽（法政大）２年

▼試合日程
７月１１日（土）　日本 vs チャイニーズ・タイペイ
７月１２日（日）　日本 vs 韓国
７月１３日（月）　日本 vs アメリカ
７月１４日（火）　準決勝
７月１５日（水）　決勝・３位決定戦