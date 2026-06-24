いかりスーパーマーケットが淀屋橋エリア初出店--駅直結で平日は7時30分から営業
いかりスーパーマーケットは7月6日の10時、淀屋橋エリア初出店となる新店舗「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」をオープンする。
いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店
同店は京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅の北改札口に直結した「淀屋橋ステーションワン」の地下1階に位置する。平日は7時30分〜22時まで営業し、通勤前の朝食や弁当の購入、手土産、自宅用のお買い物など、さまざまなシーンに対応する。土日祝日の営業時間は10時〜20時。
店舗入口にはデリカ厨房を設置し、できたての惣菜や弁当、丼メニューを提供する。また、自社工場で製造した惣菜、サラダ、スープ、和洋菓子、ベーカリーなど、同ブランドならではのオリジナル商品を豊富に取りそろえる。旬の果物やヨーロッパからの直輸入商品、チーズ、ワイン、日本酒など、上質な食のラインアップも充実させる。
いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店
同店は京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅の北改札口に直結した「淀屋橋ステーションワン」の地下1階に位置する。平日は7時30分〜22時まで営業し、通勤前の朝食や弁当の購入、手土産、自宅用のお買い物など、さまざまなシーンに対応する。土日祝日の営業時間は10時〜20時。
店舗入口にはデリカ厨房を設置し、できたての惣菜や弁当、丼メニューを提供する。また、自社工場で製造した惣菜、サラダ、スープ、和洋菓子、ベーカリーなど、同ブランドならではのオリジナル商品を豊富に取りそろえる。旬の果物やヨーロッパからの直輸入商品、チーズ、ワイン、日本酒など、上質な食のラインアップも充実させる。